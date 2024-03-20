Başkan Soyer kalp krizi geçirdi
Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Anjiyo yapılan Soyer müşahede altına alındı.
Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Anjiyo yapılan Soyer müşahede altına alındı.
Başkan Soyer, geçirdiği kalp krizi sonucu Yalova merkezde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Anjiyo yapıldığı öğrenilen Soyer, sonrasında ise müşahede altına alındı. Soyer’in sağlık durumunun iyiye doğru gittiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.