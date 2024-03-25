Başkan Soykan: 'Akyazı'nın gençleri 31 Mart'ta tarih yazmaya hazır'

Gençlerle ateş başı buluşmasında bir araya gelen Akyazı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Bilal Soykan, “31 Mart’ta yeni bir tarih yazmak için gençlik hazır, biz hazırız” dedi.

Akyazı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Bilal Soykan AK Parti İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ‘ateş başı sohbetleri’ programda gençlerle bir araya geldi. İlçe Başkanı Mesut Ekrem ve İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün ile birlikte gençlerle sohbet eden Başkan Soykan, “Gençlerimiz ve çocuklarımız bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Onların sohbetleri içimizi ısıttı, enerjimizi tazeledi” dedi.

Ülkenin geleceği olan gençlerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Bilal Soykan, “ Cumhur İttifakı olarak biz, gençlere asla arka bahçemiz olarak bakmadık. Tam tersine, biz gençleri her zaman emaneti teslim edeceğimiz yol arkadaşlarımız olarak gördük. Bu doğrultuda meclis üyesi aday listemizde 35 yaş altında 8 arkadaşımıza yer verdik. Çünkü bu ilçenin geleceğini ve Yeni Türkiye Yüzyılı’nı “kökü mazide olan ati” anlayışıyla yetişen gençlerimize birlikte inşa edeceğiz. Gençlerimiz bize, biz gençlerimize inanıyoruz. Hep birlikte Akyazı’yı güzel yarınlara taşıyacağız” diye konuştu.

Gençlerin Pazarköy Mahallesi’ndeki sahur programına da eşlik eden Başkan Soykan, “Bugün gerçekleştirilen güzel organizasyonlar için İl Gençlik Kolları Başkanımız Hüseyin Serdar Akgün ve İlçe Gençlik Kolları Başkanımız Oğuzhan Çolak’a teşekkür ederim. Gençlerimizin her anlarında hep yanlarında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.