Başkan Tutuk'a TEMA'dan 'Eko Siyaset Belgesi'

31 Mart 2024 yerel seçimler sebebiyle TEMA Vakfı’nın 5 ana başlık altında hazırladığı ‘2024 Eko Siyaset Belgesi" Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk’a teslim edildi.

TEMA Vakfı Yalova İl Temsilcisi Arzu Demir ile makamında bir araya gelen Başkan Tutuk, Tema Vakfı’nın Yalova için gerçekleştirdiği çalışma ve projeleri desteklediklerini belirterek, kendisine takdim edilen belgeler için teşekkürlerini sundu. TEMA İl Temsilcisi Arzu Demir, yaptığı açıklamada, “ Yalova Belediyesi bizlerden gelen talep ve önerileri hiçbir zaman geri çevirmedi. TEMA Vakfı, Türkiye Erozyon ile Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’dır. Yalova temsilciliği Türkiye’de pek çok konuda ödüller almış, haklı bir gururun kaynağı olmuştur. Yalova Belediyesi doğa dostu yaklaşımlarıyla kent estetiğine önem verirken doğal güzellikleri tahrip etmeyerek örnek bir belediyecilik sergilemektedir. 31 Mart 2024 yerel seçimler sebebiyle vakıf olarak hazırladığımız 5 ana başlık altında hazırlanan ‘ 2024 Eko Siyaset’ Belgesini Başkanımız Mustafa Tutuk’a takdim ettik. Aynı zamanda ‘ Mekânsal Planlama Politika Notu ve İklim Politika Notu’ kendisine vererek bizlere göstermiş olduğu desteklerden dolayı kendisine teşekkürlerimizi ilettik” dedi.

“Yalova yemyeşil olacak”

Başkan Tutuk, almış olduğu belgeler için teşekkür ederek, “ Yalova bizim şehrimiz. Yalova’mız için öncelikle herkesin TEMA Vakfı gönüllüsü olmasını talep ediyorum. Yalova sokaklarında ve temsilcilik ofislerinde gönüllü görev yapan tüm vatandaşlarıma ben de teşekkür etmek istiyorum. Şehrimizin doğal güzelliklerini ve yeşilini her daim koruyalım ve gözetelim. Bu doğrultuda yeni dönem de Yalova’mız için 10 bin ağaç dikme projemiz ile şehrimize yukarıdan bakıldığında yemyeşil bir kent görünümü elde ederek doğayı koruyan ve güzelleştiren belediyeciliğe örnek olmak istiyoruz” diye konuştu.

Başkan Tutuk doğa için daima gönüllü olduğunu belirtti.