Başkan Yaman, tekvandocuları ziyaret etti

Bilecik Belediyeler Birliği ve aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, tekvandocuları ziyaret etti.

Başkan Yaman ve beraberindekiler Bilecik Emniyet 11 Tekvando Kulübü’nü ziyaret ederek hem sporcu hem de aileleri ile birlikte olma imkanı buldu. Yapılan ziyarette minik tekvandocuların gösterisine hayran kalan Başkan Yaman, "Kısa süre önce kurulmasına rağmen büyük yol kateden kulübümüzün kıymetli yöneticilerini evlatlarımız için gecesini gündüzüne katan Fırat Bedir hocamızı canı gönülden kutluyorum. Rabbim yar ve yardımcıları olsun inşallah" dedi.