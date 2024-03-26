Başkan Yazıcı, şehit aileleri ve gazilerle iftar sofrasında buluştu

Tuzla Belediyesi, Gönül Elleri Çarşısı’nın düzenlemiş olduğu geleneksel iftar programında şehit aileleri ve gazileri ağırladı. Ayyıldız Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen bu özel etkinlikte, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi, misafirlerle yakından ilgilenerek, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney’in de katıldığı iftarda, şehit ve gazi ailelerine karanfiller takdim edildi, duygusal anlar yaşandı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Gönül Elleri Çarşısı’nın düzenlediği iftar programında şehit aileleri ve gazilerle buluştu. Tuzla Ayyıldız Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen etkinliğe, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ile birlikte katılan Başkan Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı, misafirlerle birebir ilgilenerek sohbet etti.

"Sizlerin fedakarlıklarınızın karşılığında, ne yapsak azdır"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Tuzlamızda ikamet eden şehit ve gazi ailelerimizle bu yıl da iftar buluşmamızı gerçekleştirdik. Rabbim vatan savunmasında şehit olan tüm evlatlarımızın şehadetini kabul eylesin. Ramazan ayının ülkemizin, İslam aleminin hatta bütün insanlığın birliğine, beraberliğine, kardeşliğine vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Tuzla’da sizinle birçok kez buluştuk; şehrin imarı, inşası bir tarafa, ihyası konusunda birlikte yaptığımız tüm çalışmalarda bütün gayretimiz hep birlikte olmaktı. Sizlerin fedakarlıklarınızın karşılığında, ne yapsak azdır. Sizlerin yanınızda olduğumuzu, her zaman destekçiniz olduğumuzu, her zaman minnettar olduğumuzu bilmenizi istiyoruz” dedi.

Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney de masaları tek tek gezerek şehit ve gazi ailelerine karanfil dağıttı. Güney, tüm şehitlere rahmet ve ailelerine sabır dileyerek, şehit ve gazilere olan minnetlerini dile getirdi.