Başkan Yılmaz Alibey Mahallesi'nde 3 parkı birden açtı

Silivri Belediyesi ilçede yaşayan vatandaşların sosyal yaşamlarına katkı sağlamaya yönelik hayata geçirdiği parklara yenilerini eklemeye devam ediyor. Silivri Belediyesi tarafından Alibey Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Hasan Tüfekçi, Gümüş Sokak ve Zeki Yüksel Sokak parkları düzenlenen toplu açılış töreniyle hizmete açıldı. Toplamda 5.000 metrekare alan üzerine inşa edilen parklar ile Alibey’de yaşayan vatandaşlar 2.300 metrekare yeşil alan, çocuk oyun grupları, kent mobilyaları, kamelyalar ve özel günlerin kutlanabileceği alanlara kavuşmuş oldu.

TÜFEKÇİ: “MAHALLEMİZDE VOLKAN YILMAZ ÖNCÜLÜĞÜNDE BİRÇOK HİZMET TAMAMLANMIŞTIR”

Törenin açılış konuşmasını yapan Alibey Mahalle Muhtarı Solmaz Tüfekçi, “Sayın Başkanımız Volkan Yılmaz’ın öncülüğünde saymakla bitiremeyeceğimiz çalışmalar, Alibey Mahallesi halkının hizmetindedir. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a yapmış olduğu çalışmalar ve hizmetlerinden dolayı mahallem ve şahsım adına teşekkür ederim” dedi.

BAŞKAN YILMAZ: “SİLİVRİ’DE AÇILIŞLAR, KURDELER VE MAKASLAR HAVADA UÇUŞUYOR”

Törende bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “İlçemizin en köklü ve en güzel mahallelerinden bir tanesi olan Alibey Mahallesi’ndeki Gümüş Sokak Parkı, Zeki Yüksel Sokak Parkı ve Hasan Tüfekçi Parkı’nın açılış töreni için sizlerle bir aradayız. Yapımını tamamladığımız bu parklarla birlikte Alibey Mahallesi’ndeki gençlerin, çocukların ve hanımefendilerin sosyalleşeceği güvenli ve ışıl ışıl alanları oluşturmuş bulunmaktayız. Silivri'de hizmet seferberliği, açılışlar, kurdeleler ve makaslar havada uçuşuyor. Dün Mimarsinan Mahallesi’nde Huzur Parkı için, bugün Ortaköy Mahallesi’nde Ortaköy Stadyumu ve Etkinlik Alanı için açılış törenleri gerçekleştirdik. Yarın da Silivri Belediyesi ve bağışçılarımız iş birliğiyle yapımı tamamlanan Fatih Mahallesi 5 hekimli Sağlık Ocağı ve 112 Acil Servis İstasyonunun açılışını sizlerle beraber yapacağız” diye konuştu.

“SİLİVRİ’DE 5 YILDA GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİM GÖZLE GÖRÜNÜYOR”

Silivri Belediyesinin hizmetleriyle ilgili bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak 5 yıllık görev süremizde 80’e yakın parkı, 42 tane basketbol sahasını, 14 tane futbol sahasını, 3 tane futbol stadını, 7 tane sağlık ocağını, 6 tane sağlık evini, 5 tane 112 acil servis istasyonunu, 5 tane kapalı pazar alanını, Engelsiz Yaşam ve Eğitim Merkezini, Millet Bahçesini, Gölet Parkını, 100. Yıl Parkını, kreşleri, anaokullarını, Ömer Seyfettin Kütüphanesini, Elginkan Anaokulunu, Barış Manço Çocuk Kütüphanesini, etüt merkezlerini, öğrenci burslarını, Mübadele Evini, Yeşilçam Müzesini, Belediye Müzesini, Mimar Sinan Köprüsü ve Kısa Köprü restorasyonlarını, köy pazarlarını ve Afet Koordinasyon Merkezini Silivrili hemşehrilerimizle buluşturduk. Alibey Mahallesi’nin tüm sokaklarını, kanalizasyonlarını, içme su boru hatlarını, fiber optik kablolarını, kaldırımlarını, tretuvar çalışmalarını, bordür çalışmalarını ve aydınlatma çalışmalarını tamamladık. Sırf Sarıbekir bölgesinde 15.000 ton asfalt döktük. Silivri’de 5 yılda gerçekleşen değişim gözle görünüyor. Önümüzdeki 5 yılda da hizmetlerle, eserlerle sizlerle beraber el ele ve gönül gönüle hizmet seferberliğinin yaşandığı bir Silivri olacak” ifadelerini kullandı.

Törene Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.