Başkan Yılmaz: 'Büyüyen ve gelişen bir silivri için sorumluluklarımız var'

Silivri Belediye Meclisi aralık ayı toplantısı, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. CHP Belediye Meclis Üyesi Süheyl Kırkıcı’nın Silivri’de yapılacak olan marina yatırımı ve Selimpaşa ve Kavaklı’daki 1/1000’lik planlarla ilgili aleyhte konuşmalarına yanıt veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, konularla ilgili kamuoyunu detaylı bir şekilde bilgilendirdi. Başkan Yılmaz ayrıca Silivri’nin tarihine ve kültürüne katkı sunacak yeni bir projenin müjdesini de verdi.

KIRKICI: “BİLİMSEL RAPORLARI BİZ Mİ DEĞİŞTİRECEĞİZ?”

CHP Belediye Meclis Üyesi Süheyl Kırkıcı toplantı sırasında yaptığı konuşmada, “Marina yatırımı konusuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunda olumsuz demiş. Siyaseten girip bu rapordaki olumsuzlukları olumluya mı çevirmemiz lazım? Bilimsel raporları müdahale ederek biz mi değiştireceğiz? ÇED raporları daha çok teknik ve bilimsel saiklerle yapılır. Siyasiler çok fazla karışmaz” dedi.

BAŞKAN YILMAZ: “KURUMLARIN BEYANLARI BİLİMSEL RAPORLARLA DESTEKLENİR VE ÇÜRÜTÜLEBİLİR”

Meclis toplantısında Kırkıcı’nın ÇED raporu konusundaki açıklamalarına yanıt veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Kurumların beyan ettiği fikirler ve görüşler göreceli kavramlardır. Yani onların beyan ettikleri her şeyin doğruluğu, bilimsel raporlarla çürütülebilir veya desteklenebilir. Bazen işimize geleni İBB böyle demiş veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı böyle demiş diye üzerimizden sorumluluğu atmamamız lazım. Yeri gelmişken söyleyeyim; biz bu meclise 1/1000’lik planlarımızdan olan Selimpaşa ve Kavaklı planlarımızı getirmeyi planlamıştık. Lakin bu planlar üzerinde daha sağlıklı değerlendirmeler yapılması, tüm paftaların incelenmesi ve yoğun itirazların geldiği bölgelerdeki fikir alışverişlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde birkaç tane toplantıyı tüm meclis üyelerimizle beraber sunum toplantısı gibi tekrarlayacağız. Burada da mesela bunu bu şekliyle yürütüyoruz. Selimpaşa’da CHP bir sunum ve bilgi paylaşımı yaptı ama vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Tabi burada her gelen tepki veya her gelen itirazın haklı olduğu veya o itirazları yalnızca oy alabilmek ve vatandaşına şirin gözükebilmek adına bilimsel değerlendirmelerden kendimizi uzak tutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Ben İBB’nin yapmış olduğu 5.000’lik planda majör değişikliklerin olmadığı ve planın da arkasında durmamız gerektiğini ifade ediyorum. Sizlerle de bu fikir alışverişini yapacağız. Yazlık diye tabir ettiğimiz Selimpaşa’daki alanı 1.000’lik planın dışında tutularak oradaki bilimsel çalışmaların tamamlanmasını beklememiz gerekir. Bakın orada bir tsunamiden bahsediliyor. Süheyl Bey de bunu oradaki rapora dayanarak söylediğinde ciddi bir tepkiyle karşılaşılıyor. Ama o tsunami raporunun onaylandığı kurum, onaylandığı tarih ve birçok şey askıda duruyor. Dolayısıyla bunlarla ilgili yeni raporlar ve yeni çalışmaların yapılması gerekecek. AK Parti döneminde yapılan ve geri çekilen planda bu alanın tamamı yeşil alandır. Dere taşkınından ve denizden yükselebilecek tsunamilerin olacağı vs. gibi saiklerle bu planda 3’te 2’si konut olarak kalmış. 3’te 1’i yeşil alana çevrilmiş ama 3’te 1 çevrilen yeşil alandakilerin de 3’te 2 alana transferi gibi bir şey de havada bırakılmış. Kurum görüşleri ve kurumlardan alınan raporlar kesin, yüzde 100 doğrudur veya bu rapora uymak durumdayız diyebileceğimiz görüşler değildir. Onun için cuma günü bununla ilgili bir sunum yapacağız. Planlı bir Silivri için, büyüyen ve gelişen bir Silivri için doğru planları yapma adına da bizim sorumluluğumuz olduğunu ve bu sorumlulukların bilincinde çalışmalarımızı yürütmemiz gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Yoksa benim bu plandan haberim yoktu. İBB yaptı, İBB sorumlu, İBB suçlu ve 5.000’lik planı İBB yapar diyerek topu o mecraya doğru atıp buradan siyaset üretmek ne benim tarzım ne de böyle bir şeye niyetim var. Silivri Belediyesi olarak doğru bildiğimiz ve doğru yapılan her şeyin arkasında durmamız gerekir diye düşünüyoruz” diye konuştu.

BAŞKAN YILMAZ: “PLANLARIN ANA KURALLARI VE FELSEFESİ VARDIR”

Kırkıcı’nın açıklamalarını değerlendiren Başkan Yılmaz, “Plan yapma sistematiği sizin anlattığınız ölçüde yapılabilecek bir şey değil. Yani 250 bin kişinin yaşadığı bir şehirde herkesle her şeyi her noktada paylaşarak bir plan yapılmaz. Plancılar sonuçta teknik adamlar ve bilimin ışığında çalışan insanlardır. Burada herkesi mutlu etmek, dere yatağına ev yapmış vatandaşa ‘Ne kadar güzel yapmışsın, biz buraya tekrar imar veriyoruz, sen dere yatağında kal’ demek iyi bir plan yapmak değildir. Planların ana kuralları ve ana felsefeleri vardır. O felsefeler de teknik adamların elinde yapılır. Her şikâyetin haklı olduğundan yola çıkarak değerlendirilip bir plan yapmaya kalkarsanız o, plan değil çorba olur. Onun için ben İBB’deki arkadaşların da bu konuda titizlikle çalıştığını, aksaklık olan yerlerin zaten itiraz mekanizmasıyla düzeltildiğini ve haksız olanların da reddedilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun için önümüzdeki süreçte de 1.000’lik planları iyi değerlendirilmesi sizlerle tartışmak ve sizlerle de bunların fikir alışverişini yapmak adına ilerleyen günlerde bir çalışma yapacağız. Dolayısıyla planların yapılma aşamasındaki tartışmaları ve fikir alışverişlerini biz teknik adamları bırakalım. Sonrasındaki kısımları da itirazların ve aksaklıkların konusunu da bu meclisimizde ve İBB meclisinde pekâlâ halledebiliriz” diye konuştu.