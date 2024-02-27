Başkan Yılmaz: 'Çocuklarımızın cıvıltıları bu parklarda hayat bulacak'

Silivri Belediyesi ilçede yaşayan vatandaşların hem hoş vakit geçirebilecekleri hem de kendilerini geliştirebilecekleri yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Silivri Belediyesi tarafından Yeni Mahalle’de yapımı tamamlanan Sevcihan Sokak Parkı ve Spor Alanı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. 2.250 metrekare alanda içerisinde; basketbol sahası, spor aletleri, çocuk oyun parkı, dinlenme noktaları ve yeşil alanlar ile Yeni Mahalle’de yaşayan vatandaşlar yeni sosyal yaşam alanlarına kavuşmuş oldu.

BAŞKAN YILMAZ: “5 YILDA 80 PARKI SİLİVRİ’MİZLE BULUŞTURDUK”

Törende bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Vatandaşlarımızın keyifli vakit geçirecekleri yeşil ağaçlarla bütünleşmiş parkları, Silivri’mizin her köşesine kazandırmaya devam ediyoruz. İstanbul’un coğrafi açıdan en büyük ilçelerinden biriyiz. Bakırköy 25 kilometrekare ve Güngören 8 kilometrekare iken Silivri tam 890 kilometrekaredir. Yani 110 tane Güngören’i içinde barındırabilecek büyüklüğe sahiptir. Bu parklarımızın da böylesi büyük bir kentte Selimpaşa'dan Gümüşyaka’ya, Gümüşyaka'dan Büyükçavuşlu'ya, Büyükçavuşlu’dan Danamandra'ya kadar her bir köyümüze yaygınlaştırılması gerekiyor. Pandemiyle beraber hepimizin sokak kültürü oluştu. Parklarda kahvaltı edebilmek, sohbet edebilmek, doğum günlerini bu parklarda yapabilmek, günlerimizi ve eğlencelerimizi parkların içerisinde yapma kültürümüz oluştu. Silivri Belediyesi olarak pandemiden bu yana yani 5 yıldır, irili ufaklı 80 tane parkı Silivri’mizle buluşturduk. Bugün de Yeni Mahalle Sevcan Sokak’ta âtıl durumda olan bu alanı hem gençlerin hem çocukların hem de ailelerin kullanabileceği bir park haline getirdik. Hayata geçirdiğimiz bu projeyle çocuklarımızın güzel oyunları, güzel sesleri ve güzel cıvıltıları bu parklarda hayat bulacak. Yine 30.000 metrekarelik bir rekreasyon alanında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimizin 100. yılına hitaben 100. Yıl Gölet Kafe ve Engelsiz Oyun Alanının açılışını gerçekleştirdik. Büyük alanlardaki parklarımızın içerisine çayın, kahvenin, tatlının, tostun ve sandviçlerin olduğu aynı zamanda da insanlarımızın rahatça bir nefes alacağı kafeteryaları da ekliyoruz. Silivri Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışımız gereği çayı 1 TL’ye, Türk kahvesini 5 TL’ye satıyoruz. Sosyal belediyecilik lafla, sloganlarla ve billboardlara reklam vermekle olmuyor. Sosyal belediyecilik darda, zorda ve yolda kalanın halinden anlamakla oluyor” dedi.

“SİLİVRİ’DE MİLLET BAHÇELERİ YÜKSELECEK”

Silivrili vatandaşlara müjdeler veren Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesinde göreve başladığımızdan bu yana kimseye, ‘Nerelisin? Hangi partidensin? Mesleğin ne? Dinin ne?’ gibi sorular sormadık. Belediye olarak, ‘Aç mısınız? Açıkta mısınız? Darda mısınız? Zorda mısınız? Üniversitede burs bekleyen bir öğrenciniz var mı? Sıkıntıda mısınız?’ şeklinde sorular sorarak hiç kimseyi birbirinden ayırmadan ve kimseye ötekileştirmeden herkese eşit mesafede hizmetlerimizi götürdük. Silivri Belediyesi olarak 80 park, 42 basketbol sahası, 14 halı saha, 3 stadyum, bir tane yüzme havuzu ve bir tane Millet Bahçesi yaptık. 2. Millet Bahçesini ise Fatih Mahallesi’nde Kalepark’ın yanında inşa edeceğiz. 44 dönüm alanda içerisinde; mangal yapabileceğiniz, kütüphanelerin, mahalle evlerinin ve sağlıklı yaşam alanlarının olduğu 2. Millet Bahçesi Fatih Mahallesi’nde yükselecek. 3. Millet Bahçesi Murat Çeşme Piknik Alanında, 4. Millet Bahçesi Tuzla Deresi’nde, 5. Millet Bahçesi Mimar Sinan Köprüsünün hemen yanında ve 6. Millet Bahçesi de Gençlik ve Kültür Merkezimizin hemen yanı başında yükselecek. Bu projeleri sayarken yaptıklarımızdan ilham alarak, yaptıklarımızı size teminat göstererek söylüyoruz. Silivri Belediyesi olarak diyoruz ki dün yaptık, bugün yapıyoruz ve yarın yine yapacağız. Biz hiçbir zaman mazeret üretenlerden olmadık. Hiçbir zaman, hiçbir şeyi istismar etmedik. Hele de hepimizin ortak değerlerini, Cumhuriyetimizi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü hiçbir zaman istismar etmedik. Başkaları gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü kendimize siper edip tembelliğimizi ve iş bilmezliğimizi gizlemedik. Silivri Belediyesi olarak ilk günkü sevgimiz, heyecanımız, motivasyonumuz ve sizlerden aldığımız ilhamla bu şehrin güzel insanlarına 5 yıl hizmet ettik. Önümüzdeki dönemde sizler destek verirseniz bir 5 yıl daha bu şehre ve bu şehrin güzel insanlarına hizmet etmek istiyoruz” diye konuştu.

Törene; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve eşi Ezgi Yılmaz,, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, MHP Belediye Meclis Üyesi Sultan Aşkın, MHP Belediye Meclis Üyesi Gökalp Kalaycı, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Filiz Güler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmaların ardından Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, mahallede yaşayan kadınlar ve çocuklar tarafından kurdele kesimi yapıldı. Tören, park alanının ziyaret edilmesinin ardından sona erdi.