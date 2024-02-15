Başkan Yılmaz'dan Beyciler'e mahalle konağı sözü

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz kahvaltı programları kapsamında Silivrili kadınlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Beyciler Mahallesi’nde yaşayan kadınlarla buluşan Başkan Yılmaz programda, belediye tarafından ilçe genelinde yapılan çalışmalar, Beyciler’de yapılan hizmetler ve yeni projeler hakkında bilgiler verdi. Toplantı kapsamında kadınlar, Başkan Volkan Yılmaz’a talep ve önerilerini iletti. Kahvaltı programına; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Beyciler Mahalle Muhtarı Yaşar Köse ve mahalle sakini kadınlar katıldı.

KÖSE: “VOLKAN YILMAZ VERDİĞİ SÖZÜN ARKASINDADIR”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Beyciler Mahalle Muhtarı Yaşar Köse, “Bugün için bizim çok önemli bir gündür. Kıymetli Başkanımız bugününü bizler için ayırdı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz her zaman verdiği sözün arkasındadır. Bu kapsamda mahallemize yapmış olduğu hizmetler ve çalışmalar ortadır. Mahallemize ve Silivri’mize kazandırdığı eserler ve yaptığı hizmetlerden dolayı Silivri Başkanı Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ederim” dedi.

BAŞKAN YILMAZ: “BEYCİLER’DE MAHALLE KONAĞI İNŞA EDECEĞİZ”

Toplantıda konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Göreve gelmeden önce; ‘Silivri yalnızca çarşı meydanından ve sahilinden ibaret değildir. Silivri’nin köyleri, Silivri’nin köylerinde çocuklarımız ve gençlerimiz var’ demiştik. Silivri Belediyesi olarak bu lafı öylesine bir slogan olarak söylemedik. Köy, kırsal hayat, çiftçi ve hayvancı bizim için çok ama çok kıymetli olduğu için bu sözleri söyledik. Buradan hareketle köylere ilk gidişimiz eğitimle oldu. Kütüphanesi, tiyatro salonu ve bilgisayar odası olmayan köy okulu kalmasın diyerek köylerimizdeki bütün okullarımıza kütüphane, tiyatro salonu ve bilgisayar odası yaptık. Okullarımızdaki bütün tuvaletleri a’dan z’ye kadar yeniledik. Okullarımızın dış cephelerini yeniledik. Şehirde olmayan kütüphaneler, tiyatro salonları, bilgisayar odaları ve kolejlerde olmayan tuvaletler artık köylerimizin okullarında yer alıyor. Biz göreve gelmeden önce 10 yıl boyunca bu köylere ve okullara uğranmamıştı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasının arkasına sığınarak ve onu kendine siper ederek bu köyler unutulmuştu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk hepimizin ortak paydasıdır. Kimsenin Gazi’yi siyasetin içine çekerek tembelliğini, iş bilmezliğini ve aymazlığını kapatmaya çalışma hakkı yok. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anlamak lazım. Onu anlamak için de çok çalışmak ve bu milleti sevmek lazım. Onun için Silivri Belediyesi olarak köylerimize sahip çıkmaya ve çalışmalarımızı kesintisiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Beyciler’de yaz düğünlerinin yapılabilmesi için düğün evini ve tuvaletlerini Silivri Belediyesi olarak yaptık. Kış düğünlerinin yapılabilmesi için ücretsiz düğün salonlarımız ve etkinlik alanlarımız da olacak. Ayrıca Beyciler’de bir mahalle konağı inşa edeceğiz. Mahalle konağımızda 7’den 77’e herkesin ilgi alanına girecek hizmetlerimiz olacak. Çocuklarımız için etkinlik alanı, çocuk kütüphanesi, çocuk bakım odası, seramik, biçki, nakış ve oya gibi birçok alanda hanımefendilere kursların verileceği mahalle evi, çocuklarımızın ders çalışabilecekleri etüt merkezleri, vatandaşlarımızın egzersiz yapabilecekleri bir spor salonu, muhtarlığımız ve bir tane de sağlık tesisimiz bu konağın içerisinde yer alacak. Bunun müjdesini de buradan vermiş olayım” dedi.

“İBB KÖYLERİ HİÇBİR ŞEKİLDE UMURSAMIYOR”

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) köylere hizmet yapmadığını ifade eden Başkan Yılmaz, “Silivri İstanbul’un çok nadide bir ilçesidir. İstanbul’da 151 tane köy var. Bu köylerin 19 tanesi Silivri’mizde yer alıyor. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bir kırsal mahalle yasası çıkardık. Bu yasanın amacı köylüyü desteklemek ve köylüyü kente göç ettirmemektir. Bu yasayla birlikte İBB’nin köylüye pahalı uyguladığı su tarifesini iptal ettirdik. Artık köylülerimiz İSKİ’nin suyunu şehirdekinin 4/1 oranında kullanıyor. Şehirde su 10 TL ise köylerde 2,5 TL oldu. Silivri Belediyesi olarak köylülerimizden emlak vergisi ve ruhsat harcı almıyoruz. Bu uygulamalarımızı köylünün hayatını kolaylaştırmak için yapıyoruz. Silivri Belediyesi artık köylerden tek kuruş gelir elde etmiyor. Fakat Silivri Belediyesi bu köylere hizmet etmeye devam ediyor. Ama gelin görün ki İBB, köylerin ara sokaklarındaki yolları Silivri Belediyesinin yetkisinde diye hiçbir şekilde umursamıyor. İBB’nin İSFALT diye koca bir fabrikası var. Peki İSFALT köylerin bir sokağına asfalt döktü mü? Hayır. Onlara; ‘Bu köyler bizim. Burada hayatı bitirirsek ve bu insanları şehirlere göç ettirirsek şehirlerde aç kalırız’ diyorum. Ama umursamama devam ediyorlar. Koskoca bütçelere sahip İBB köylere bir asfalt dökmeyi çok görüyor. İBB’nin Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ile bu konuyu konuştuk. Murat Kurum göreve geldiği zaman Silivri Belediyesi olarak kırsal mahalle ilan edilmiş bu köylerin bütün yollarını, kaldırımlarını, tretuvarlarını ve aydınlatma işini İBB’nin görevine devredeceğiz. İBB Murat Kurum ile bu asfaltları ve bu kaldırımları yapacak” diye konuştu.