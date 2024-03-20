Başkan Yılmaz esnaf ve sanatkârların yanında

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, söz verdiği gibi Balıkesir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne (BESOB) yeni hizmet binası kazandırıyor. Temelini attıkları binanın anahtar teslimini de çok kısa bir süre içerisinde yapacaklarını söyleyen Başkan Yılmaz “Bazen belediye başkanı adayları 100 tane proje yapacağım diye çıkıyor. Bazıları bunun 20’sini, 30’unu yapıyor. Biz; 100 projeyle çıktık, 1000 proje yaptık” dedi.

Sivil Toplum Kuruluşları, Odalar, dernekler ve esnafların her zaman yanında yer alarak onlara fayda sağlayacak işleri hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, söz verdiği gibi Balıkesir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne (BESOB) en iyi şekilde hizmet verecek tam donanımlı hizmet binasının temelini attı.

Tam donanımlı bir hizmet binası olacak

Yeni hizmet binalarının temelinin atılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren BESOB Başkanı Fehmi Erdem “Bu hizmet binası, esnaf ve sanatkârımıza daha iyi hizmet vermek için tasarlanmıştır. Esnaf camiamızın sayısını artırmak, yeni işyerleri açacak esnafları bilgilendirmek ve eğitmek için içerisinde eğitim sınıfları, sicil işlemlerinin gerçekleştirileceği teknolojik sicil bölümü, idari işlemlerin yapılacağı yönetim bölümü, çok amaçlı toplantı salonları ile üyelerimizin ve odalarımızın eğitim, seminer ve bilgilendirme toplantıları gibi faaliyetlerini gerçekleştireceği salonlar, Avrupa Birliği eğitimleri ve hibe projelerinin yapılacağı salonlar olacak. Başkanımız Yücel Yılmaz ile Esnaf Evi talebimizi görüştüğümüzde, esnafımız için ne yapılması gerekiyorsa üstleneceklerini söyledi. Bunun için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

“Taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun”

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat’ta meydana gelen depremde kendi bölgesi olan Malatya, Adıyaman gibi 11 ilin en çok yıkım alan yerinde Balıkesirlilerin adını duyuran ve Adıyaman’a Balıkesir Çarşısı kuran Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkür ederek konuşmasına başlayan TESK Genel Başkanı Palandöken “Balıkesir ilk imdadımıza yetişen kentlerin başında. Türkiye’nin dört bir yanından üyelerimiz, bugün buraya Yücel Başkanımıza ve Balıkesir’e teşekkür etme amacıyla gelindi. Bu memlekette taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun. Allah, temeline atmaya katıldığımız gibi açılış kurdelesini de kesmeyi nasip etsin. Kendini hizmet etmeye adamış insanların her zaman destekçisiyiz” dedi.

“Altın yüzüğü tamamlıyoruz”

Balıkesir’in 1986’da imarının yapıp, bitirdim dediği ama 94’te birkaç tane binadan başka yapamayıp, mahkemelik olduğu 18.02 bölgesi sorununu çözdüklerini ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Bütün belediye başkanlarımız, o zamanki meclisler irade koydu çözeceğiz diye. Nasıl ki Zağnos Paşa Camisi’nin etrafındaki binaları temizleyip, meydana dönüştürmek bize kaldıysa, Allah bize nasip etti oraları yapmayı, Şeyh Lütfullah’ı Meydanı’nı yapmayı bize nasip etti. Şimdi de Orduevi gazinosunu yıkarak Cumhuriyet Meydanı çalışmalarımızı başlatıyoruz. Burayı imara açtık. Burada 1100 parsel var. Toplam 18 binin üzerinde hissedarı var. Tüm hissedarlar duyarlılık gösterdi ve çalışmalarımız sonucunda herkes tapusuna kavuştu. Buradan aldığımız cesaretle Karatepe’yi çözdük. Orada da 35 bin metrekare olan yeşil alanı Genel Başkan Yardımcımızın da desteğiyle bakanlığa söyledik 70 bin metrekare karayolunu çıkardık. 98’de imara planlanmış yerleri bugün yapmak nasip oldu. Altın yüzüğü tamamlıyoruz. Şehir Hastanesi’nden Diş Hastanesi’ne oradan Küçük Sanayi’ye toplam bir çemberi oluşturmuş oluyoruz. Bu, Balıkesir’in 85’li, 90’lı yıllarının hayali. Bugün nasip oldu” dedi.

“100 projeyle çıktık, 1000 proje yaptık”

Anahtar teslimini de çok kısa bir süre içerisinde yapacaklarını söyleyen Başkan Yılmaz “Allah nasip etti; bunun da temelini attık, sözümüzü yerine getirdik. Bazen belediye başkanı adayları 100 tane proje yapacağım diye çıkıyor. Bazıları bunun 20’sini, 30’unu yapıyor. Biz; 100 projeyle çıktık, 1000 proje yaptık. 5 yılda; pandemi, deprem ne olduysa Büyükşehir Belediyemizin; makineleri, personeli, başkanı durmadı. Desteği hep tam aldık milletimizden Allah’ın izniyle tekrar milletin huzuruna alnımız açık, yaptıklarımız ve projelerimizle çıkıyoruz. Temel atma törenimiz hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

“Birlikte yol yürümeye devam edeceğiz”

BESOB’a yakışacak bir hizmet binasının temelini atan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur “En kısa zamanda açılış kurdelesini kesmeyi temenni ediyorum. Balıkesir’in kronikleşen meselelerini çözüme kavuşturduk. Hemşehrilerimizin beklentilerini yerine getiriyoruz. Balıkesir için şehrin tüm dinamikleriyle bir araya gelerek gerçekleştirdiğimiz hizmetlerle önemli bir aşama kaydedildi. Sivil toplum kuruluşlarımızla, odalarımızla, derneklerimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Küçük Sanayi Sitesi 2. Kapısı karşısında yer alan arsa üzerinde inşa edilecek BESOB Hizmet Binası, il genelindeki 53 bin esnaf ve sanatkârın kullanımında olacak. Temel atma törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın yanı sıra; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, TESK Genel Başkanı Palandöken, BESOB Başkanı Fehmi Erdem, TESK Yönetim Kurulu Üyeleri ve Birlik Başkanları, Oda başkanları, esnaf ve sanatkârlar katıldı.