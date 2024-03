Başkan Yılmaz, Gümüşyaka Cemevi'nin Temelini Canlarla Birlikte Attı

TAKİP ET

Silivri Belediyesi ve Gümüşyaka Cemevi Derneği iş birliğiyle Gümüşyaka Mahallesi’nde yapımına başlanan Gümüşyaka Cemevi Projesinin temeli, düzenlenen törenle atıldı. 1.120 metrekare alan üzerinde; bodrum, zemin ve artı 1 kat planıyla inşa edilecek olan Cemevi tamamlandığında, Silivri ve Gümüşyaka Mahallesi’nde yaşayan Alevi inancına sahip vatandaşlar yeni ibadethanelerine kavuşmuş olacak.

EROĞLU: “BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ”

Törenin açılış konuşmasını yapan Gümüşyaka Cemevi Derneği Başkanı Rıza Eroğlu, “Bizimle bu güzel günü paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Böyle bir günü çok uzun süredir bekledik. Ülkemizde her zaman birlik, beraberlik ve bütünlük olursa bu ülke güzel olur. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz her zaman bizlerin yanında oldu. Bizlere sürekli olarak iyi niyetli yaklaşımlarda bulundu. Bu temel atma töreniyle bir araya gelmemize vesile olduğu için ve destekleri için Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ederiz” dedi.

ŞAHAN: “CEMEVLERİ TOPLUMUN GELECEĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİDİR”

Eroğlu’nun ardından konuşan Anadolu Alevi Canlar Federasyonu Başkanı Zeynel Şahan, “Anadolu Alevi Canlar Federasyonunun bileşeni olan Gümüşyaka Cemevi’miz çok kısa zamanda güzel işler başardı. Bu nedenle Rıza Başkanımızın nezdinde tüm yönetime teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü ise federasyonumuz ve toplumumuz adına Silivri Belediyesi Başkanı Volkan Yılmaz’a iletiyoruz. Bizler, hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan tüm canlarımıza teşekkür ediyoruz. Halk arasında ayrım yapmadan bu güzel vatanının yönetilmesini öneriyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde yaşayalım diyoruz. Cemevleri toplumun barışı, adalet ve toplumun birliği için önemli bir vesiledir. Bu vesileyi kullanalım. Her yörede cemevlerimizin olması bu toplumun geleceği açısından önemlidir. Temelini atacağımız cemevimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

BAŞKAN YILMAZ: “İNSANIMIZI VE ŞEHRİMİZİ AŞKLA SEVDİK

Törende bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Bizler ‘Okunacak en büyük kitap insandır’ diyen Hünkâr Hacı Bektaşi Veli'nin yoluna revan olduk. ‘Gelin canlar bir olalım’ diyen Pir Sultan Abdal'a kulak verdik. Bir ve birlik olduk. Tek bir insanımızı diğerinden ayırmadan herkesi kucakladık. ‘Benim sadık yarim kara topraktır’ diyen büyük ozan Aşık Veysel'den ilham aldık. Ekenin, biçenin ve üretenin yanında olduk. ‘Güneşe saygıdandır çiçeğin boyun eğmesi, bütün aşklardan yücedir insanın insan sevmesi’ diyerek yüreklerimizi titreten Âşık Mahzuni Şerif'e dikkat kesildik; insanımızı ve şehrimizi aşkla sevdik. Silivri Belediyesi olarak inşa ettiğimiz her eseri ve hayata geçirdiğimiz her projeyi aşkla ve odağında insana hizmet anlayışla hayata geçirdik. Sizlerin teveccühüyle göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana, bizden önce yıllarca ihmal edilmiş, adeta yok sayılmış şehrimiz için, ilk günkü heyecanla ve tutkuyla çalıştık. Parklardan kütüphanelere, yüzme havuzundan spor tesislerine, kapalı pazar yerlerinden sokak yenilemelerine, sosyal yardımlardan eğitim tesislerine, otoparklardan yol ve meydan düzenlemelerine kadar, burada saymakla bitiremeyeceğimiz yüzlerce eser ve hizmete imza attık. Silivri Belediyesi olaraktoplumun bütün kesimleriyle omuz omuza, iş birliğiyle ve güç birliğiyle yürümeye devam ediyoruz. Bugüne kadar kimseyi ayırmadık ve ayrıştırmadık. Ben demedik ve hep biz dedik. Ne mutlu bize ki birilerinin değil, herkesin belediyesi ve belediye başkanı olmayı başardık. Çok önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan cemevinin temelini atarken, yine şahsen çok önemli ve değerli bulduğum bir konuya değinmeden geçemeyeceğim. Nevşehir ilimizin Hacıbektaş ilçesinde, tapusu Sayın Genel Başkanım Devlet Bahçeli'ye ait olan 6.000 metrekarelik bir arsayı, Sayın Genel Başkanım üzerine cemevi yapılmak üzere hibe etti. Hiçbir yardımı, bağışı kabul etmeden dünyanın ve Türkiye'nin en büyük cemevini kendi imkanlarıyla yapmaya başladı. Cemevini kendi şahsi imkanlarıyla bitirip Alevi inancına sahip vatandaşlarımıza hizmetine sunacak. Cemevinde çok incelikle düşünülmüş, her noktasında Sayın Genel Başkanımızın fikirlerinin yaşatılacağı şeriat, tarikat, hakikat ve marifeti temsil eden 4 kapısı olacak. Aynı zamanda 40 makamı temsil eden 40 odası bulunacak. Kırlangıç ve 12 imamı temsil eden 12 köşeli yıldızdan tavanı olacak. Alevi inancındaki en önemli öğelerden biri olan ocak da içerisinde yer alacak. Genel Başkanımızın bu noktada yapacağı katkının siyasi ve sosyal iklimde çok önemli bir yer tutacağını ifade etmek istiyorum. Biz de bu kapsayan, kucaklayan anlayışla, ayrıştırıcı bütün söylemleri elimizin tersiyle itiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken, Gümüşyaka Cemevimizin temel atma töreninin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Törene Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın yanı sıra MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Pamuk, CHP İlçe Başkanı İbrahim Kömür, Anadolu Alevi Canlar Federasyonu Başkanı Zeynel Şahan, Gümüşyaka Cemevi Derneği Başkanı Rıza Eroğlu, Şahkulu Sultan Dergâhı Başkanı Hasan Şahin, Karacaahmet Sultan Dergâhı Cem Evi Başkanı Muharrem Ercan, Eriklibaba Dergahı Başkanı Dursun Aydoğdu, İstanbul Cemevi Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Gazi Arslan, Alevi Kültür Dernekleri Silivri Şubesi Başkanı Halife Aksu, Erenler Cemevi Başkanı İmam Yamanlar, Marmaraereğlisi Cem Vakfı Başkanı Ali Karakuş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri, cemevinin ilk harç döküm butonuna birlikte bastı.