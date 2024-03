Başkan Yılmaz: 'Her yönüyle örnek gösterilen projelere imza attık'

TAKİP ET

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri’de faaliyet gösteren sosyal yardımlaşma ve dayanışma dernekleri üyeleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Silivri Sinoplular Yardımlaşma ve Kültür Derneği tarafından Mimarsinan Mahallesi Köşem Kafe’de organize edilen toplantıda Sinoplular ile buluşan Başkan Yılmaz, programda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verdi. Başkan Volkan Yılmaz ayrıca belediye tarafından ilçe genelinde yapılan çalışmalar, hizmetler ve projeler hakkında bilgi verdi.

ÜNAL: “VOLKAN YILMAZ’A TEŞEKKÜR EDERİM”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Silivri Sinoplular Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Ekrem Ünal, “Böylesi bir programda bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu akşam çay ve sohbet etkinliğinde bizlerle bir arada olan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ederim” dedi.

BAŞKAN YILMAZ: “BELEDİYEYE GELİR GETİRİCİ HAMLELERİ VE KALEMLERİ ARTIRDIK”

Ünal’ın ardından bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak 5 yıl boyunca bizeemanet edilen kasayı aziz bilip, onu haram ve helalden ayırarak hizmetler gerçekleştirdik. Bu 5 yıllık süreç mazeret üretmeden, topu taca atmadan, minderden kaçmadan ve hep mücadeleyle geçti. Silivri Belediyesini 300 milyon TL borçla devraldık. Bizden önceki dönem Silivri Belediyesinde 11 ay ikramiyeler ödenmemişti. Maaşlar 2 ay geriden ve bölük pörçük ödeniyordu. Müteahhitlere ve devlete 200 milyon TL borç vardı. Silivri Belediyesi olarak tasarruf ettik. Görevsüremiz boyunca israf etmedik. 3 TL’lik işi 5 TL’ye yaptırmadık. Belediyeye gelir getirici hamleleri ve gelir getirici kalemleri artırdık. Bu çalışmalarımızın sonucunda Silivri Belediyesi bugün kendi ayakları üzerinde duran ve Türkiye'de ekonomik göstergeleri en düzgün belediyelerden biri haline geldi. Silivri Belediyesinin artık işçisine, müteahhitlere ve devlete tek kuruş borcu yok. Bu süreçte tek kuruş kredi kullanmayıp faiz ödemedik. Silivri Belediyesinin bütçesini evimizdeki bütçe gibi görerek hareket ettik” diye konuştu.

“19 TANE KÜTÜPHANE YAPTIK”

Silivri Belediyesinin hizmetleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak bütçe disiplinini sağlamakla yetinmedik. Bütçemizi kontrol altına alarak 5 yıl boyunca gören gözler ve duyan kulakların şahitlik ettiği hizmetlerimizi hayata geçirdik. Silivri Belediyesi olarak kabuğuna sığmayan, her yanıyla ve her yönüyle örnek gösterilen projelere imza attık. Silivri, İstanbul’un yüzme havuzu olmayan tek ilçesiydi. Çok kısa bir sürede yüzme havuzumuz yaptık. Gülsen & Ökkeş Nakipoğlu Engelsiz Yaşam Merkezini inşa ettik. 15.000 metrekare alandan belediye hizmet binası yaptık. Silivri Belediyesi olarak 84 tane park, 52 tane basketbol sahası, 3 tane stadyum, 14 tane halı saha, 8 tane voleybol sahası ve 8 tane tenis kortu ve daha saymakla bitmeyecek birçok hizmete imza attık. Bölgenin en donanımlı spor adasının yapımına başladık. Mimarsinan Mahallesi'nde kadınlara özel spor salonu yaptık. Biz göreve geldiğimizde bu şehirde bir tane kütüphane yoktu. Silivri Belediyesi olarak 5 yıllık süre içerisinde 19 tane kütüphane yaptık. Ömer Seyfettin Kütüphanesi ve Barış Manço Çocuk Kütüphanesini hizmete açtık. Özellikle Samsun Mahallesi'nde hayata geçirdiğimiz projelerle devam etmek istiyorum. İlçe Jandarma Komutanlığı binası Samsun Mahalle’mize çok yakıştı. Silivri Belediyesi olarak Günpınar Caddesi’ni aydınlatmasıyla, bordürüyle, kaldırımıyla ve asfaltıyla TOKİ’ye kadar bağladık. Silivri'de en fazla asfalt dökülen mahalle Samsun Mahallesi diye adlandırdığımız bu bölge oldu. Önümüzdeki süreçte projelerimizle tıpkı Gölet Kafe, Kalepark ve Bozok Park gibi çocuklarınızın basketbol oynayacağı, spor yapacağı ve sizlerin yürüyüş yapacağı Samsun 19 Mayıs Millet Bahçesini yapacağız. Samsun Mahallesi’nin ulaşım sorununu ortadan kaldırmak için Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında D-100 Karayolu Şehir Geçiş Sistemi projemiz devam ediyor. Bu proje kapsamında Samsun Mahallesi’nde hem araçların hem de yayaların rahatça giriş yapacağı bir kavşağın müjdesini buradan verelim. Samsun Mahallesi’nde spor alanları, basketbol sahası, halı sahalar ve spor tesisleri gibi çalışmalarımız aralıksız devam edecek” ifadelerini kullandı.

“BAŞARI ORANI EN YÜKSEK BELEDİYEYİZ”

Silivri Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışıyla ilgili bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Vatandaşa söz vermek kolaydır. Kataloglara projeler çizersin. Hiçbir şey yapmadan 5 sene sonra laf ebeliğine devam edersin. Önemli olan sözünü unutmamak ve sözünü unutturmamaktır. Ama en önemlisi de verdiğin sözleri yerine getirmek. Biz Silivri Belediyesi olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin 100. yılına doğru 23 projeyle sizlerin huzurundaydık. Bu 23 projenin tamamını yaparak başarı oranı en yüksek belediye olduk. Bizim karşımızda aday olan arkadaşlar, ‘Bu vaatler yapılamaz ve gerçekleşemez’ diyemiyorlar. Çünkü biliyorlar ki biz yaptık ve yine biz yapacağız. Bizim söz vermediğimiz halde hayata geçirdiğimiz projelerimiz de oldu. 7 tane sağlık ocağı, 5 tane 112 acil servis istasyonu ve 7 tane köylere sağlık evinin sözü vermemiştik. Ama vatandaşa hizmetkâr olmanın gereği olarak bu projeleri hayata geçirdik. Biz sosyal belediyecilik anlayışımızdan bir gün bile taviz vermedik. Silivri Belediyesi olarak 200 çocuğumuza ücretsiz dershane hizmeti veriyoruz. Ücretsiz dil kurslarımızla gençlerimize hizmet ediyoruz. Güzel Sanatlar Akademimizle çocuklarımızın ve gençlerimizin kültür sanat hayatlarına katkıda bulunuyoruz. Silivri Belediyesi olarak her gün 1.100 çocuğumuzun beslenme çantasını hazırlıyoruz. 550 çocuğumuza her ay 750 TL, yılda 7.500 TL burs veriyoruz. Üniversiteyi kazanan her gencimize 750 TL ‘Üniversiteye Hoş Geldin’ bursu veriyoruz. 4.000 çocuğumuzun Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına giriş ücretleri belediye olarak karşılıyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezimiz aracılığıyla özel bireylerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Silivri’de diyaliz ve kanser tedavisi gören hastalarımızın ücretsiz taşıma işlemlerini yapıyoruz. Bu durum yakında zamanda Silivri’ye kazandıracağımız 650 yataklı eğitim ve araştırma hastanesiyle son bulacak. Silivri Belediyesi olarak hizmetlerimizi hayırseverlerimizle yaparken kimseye ayrımcılık yapmıyoruz. Kimseye; sen nerelisin, neredensin, hangi partilisin, hangi ırktansın gibi sorular sormuyoruz. Silivri Belediyesinin hazinesine yük getirmeden çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Sosyal belediyeciliği dillerinden düşürmeyenlere ve sosyete belediyeciliği yapanlara sosyal belediyeciliğin nasıl yapılacağının kitabını yazdık” dedi.

“SİLİVRİ VE İSTANBUL YANLARINDA OLAN EVLATLARIYLA YOL YÜRÜYECEK”

Cumhur İttifakı paydaşı olarak vatandaşlardan destek isteyen Başkan Yılmaz, “Karşımızda algı, sosyal medya, katalog ve bilboard belediyeciliği yapan bir zihniyet var. Bizler ise Cumhur İttifakı paydaşları olarak eser, hizmet ve gönül belediyeciliği yapmaya devam edeceğiz. Silivri ve İstanbul 31 Mart Yerel Seçimlerinde kararını verecek. Bizler inanıyoruz ki Silivri ve İstanbul, olguyu görüp yanlarında olan evlatlarıyla yol yürüyecek. Ben biliyorum ki, Silivri’de yaşayan hemşerilerimizin hepsi esere, hizmete, gönlü bu topraklarla barışmış ve gönlü bu topraklarda olan yöneticilerle yoluna devam edecek. Tabi vatandaştan gelen her şey bizim başımızın üstünedir. Fakat hissediyorum ki; Silivri'de 5 yıl içerisinde oluşan birliktelik, o kadar kuvvetli bir hal aldı, gönül köprüleri o kadar güzel insanı üzerinde taşıdı, o kadar mağdur insana kol kanat gerdi ki onların hayır duaları ve gönlündeki sevgi bizden yana olacak. Silivri’de daha güçlü bir belediye başkanlığı yapmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesini (İBB) ve İstanbul’u Muradına kavuşturmanızı istiyorum. Sayın Murat Kurum, çok genç yaşta bakan olmuş, çok önemli hizmetlerde bulunmuş ve her türlü felakette saç sakal birbirine karışmış şekilde günlerce ve aylarca felaket bölgesinden ayrılmamıştır. Kentsel dönüşüm konusunda Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli, birikimli ve donanımlı teknik adamlarımızdan biridir. Kendisiyle Çevre ve Şehircilik Bakanı görevinde bulunduğu dönem çok uyumlu çalışmalarımız oldu. Silivri'de belediye eliyle yapılan 300 araçlık ilk katlı otoparkı hizmete sunduk. Bu otopark İSPARK’ın otoparklarından yüzde 40 oranında daha ucuzdur. Önümüzdeki dönem Murat Kurum İstanbul’u kazandığında Silivri'deki İSPARK’ı gözden geçireceğiz. Birlikte iyi bir ikili olarak gerekli çalışmaları yapacağız. Biz kafamızı yastığa koyduğumuzda hep sizleri ve hep yarınınızı düşünüyoruz. Bu anlayışımızla çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” diye konuştu.