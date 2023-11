Başkan Yılmaz: 'İBB'nin içine düştüğü durum içler acısıdır'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi kasım ayı toplantısı, meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda İBB’nin 2024 yılı performans programı ve bütçe tasarısı görüşüldü. İBB Meclis toplantısında grubu adına söz alan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz; İBB bütçesinin yönetilememesiyle ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yönetimini eleştirdi. Başkan Yılmaz, yaptığı konuşmada Ekrem İmamoğlu ve İBB yönetiminin söz verip yerine getirmediği vaatleri maddeler halinde sıraladı. Başkan Volkan Yılmaz’ın gündeminde İBB’nin “Merkezi idare tarafından desteklenmiyoruz” şeklindeki iddiaları da yer aldı.

BAŞKAN YILMAZ: “İBB YÖNETİMİNİN BÜTÇELERDE EN İSTİKRARLI OLDUĞU KONU BORÇLANMADIR”

İBB Meclisinde bir konuşma yapan Silivri Belediyesi Başkanı Volkan Yılmaz, “İBB yönetiminin geçtiğimiz 4 yılda yaptığı bütçelere ve sonuçlarına baktığımızda en istikrarlı, en kararlı oldukları konu borçlanma ve borçlanmanın her bütçede katlanarak artmış olduğudur. Bir başka deyişle her bütçeniz bütçe açığı vermiş ve bu açık borçlanma yoluyla kapatılmaya çalışılmıştır. 2023 bütçesindeki açığınız ve borçlanmanız 20 milyar TL’dir. 2024 bütçesindeki öngördüğünüz bütçe açığı ve borçlanmayı hedeflediğiniz rakam ise devasa bir boyuta ulaşmış ve tam 35 milyar TL olmuştur. İstanbul’u ve İBB’yi içine düşürdüğünüz bu durum içler acısıdır. Denetim raporlarına bakıldığında İBB borçlanma sınırlarının aşılması eşiğindedir. Ekrem Bey ‘Her şey çok güzel olacak’ şeklindeki seçim sloganlarında olduğu gibi çok güzel vaatler vermeyi pek seviyor. Ama söylediklerini ve vaatlerini yerine getirmede umursamaz bir tavrı var. 5 yıllık vaatlerinize baktığımızda, geride bıraktığınız sürede ne kadarının yapıldığı orta yerdedir. Tüm İstanbullu hemşehrilerimiz, vaatlerinizi yerine getirmediğinizi yaşayarak görmektedir. Bugün itibariyle vaat edip unutturmaya çalıştırdıklarınızı kalan 4 ayınızda yapabilmeniz mümkün müdür? ‘20 yıl İstanbul’u ve ülkeyi mahvettiniz. Bize fırsat verin 1 ayda şunu, 1 yılda bunu halledeceğiz’ diyeceksiniz. Sonra da gerçeklerle karşılaştığınızda size haksızlık etmişiz diye özür dilemek yerine, ‘Bizi engellediler, bize şunu yaptılar, bize bunu ettiler’ diye algı oluşturmaya çalışacaksınız. Yandaşlarınıza, şakşakçılarınıza, uydurma basınınıza esasında ‘Ekrem Bey İstanbul’u uçuracaktı ama Cumhurbaşkanı, hükümet, bakanlar her türlü engellemeyi yaptı’ şeklinde propaganda yaptıracaksınız. Yetmedi, merkezi idarenin İBB bütçesinin en büyük gelir kalemini veren olduğunu ve bunda da herhangi bir engelleme ve kısıtlama olmadığını, beklenenden fazlasının merkezi idare tarafından İBB’ye aktarıldığını saklayacaksınız. Buna da dürüst siyaset diyeceksiniz öyle mi? Belediyelerin en önemli ve en büyük gelir kaynağı malumunuz olduğu üzere merkezi idare vergi gelirlerinden ve İller Bankasından alınan paylardır. Belediyeler, Maliyeden ve İller Bankasından alacakları payları yıllık tahmini bütçelerinde gelirler hanesinde gösterip, dönem sonunda da gerçekleşen rakamları kesin hesaplarında gösterirler. İBB bütçelerinde merkezi idare vergi gelirlerinden ve İller Bankasından alınan paylar nasıl bir seyir izlemiştir? 2020/2021 ve 2022 yılları için yaptığınız bütçelerde öngörülen gelir toplamı yaklaşık 110 milyar TL’dir. Merkezi idare vergi gelirlerinden ve İller Bankasından alınacak paylar için öngörülen tutar ise 80 milyar 904 milyon TL’dir. Bütçe gelirinin yüzde 73,57’sinin Maliye Bakanlığı ve İller Bankasından karşılanması öngörülmüştür. Tahmini bütçelerde bu oran ve miktarlarda öngörülen Maliye Bakanlığı ve İller Bankası payları dönem sonunda ne olmuştu? İBB kayıtları göstermektedir ki; 80,9 milyar TL olarak öngörülen pay yüzde 13 fazlası ile 91,4 milyar TL olarak ödenmiştir. 2023 yılı bütçesi rakamlarının öngörüldüğü şekilde gerçekleşeceğini varsayarsak 2019/2023 yılları arasında bütçelerde öngörülen gelir toplamı 225 milyar 816 milyon TL’dir. Maliye Bakanlığı ve İller Bankasından alınması öngörülen payların toplamı ise 171 milyar 354 milyon TL olacaktır. Bu durumda bütçe gelirinin yüzde 75,88’inin Maliye Bakanlığı ve İller Bankasından karşılanacağının öngörüldüğü anlaşılacaktır. Burada dikkat çeken bir diğer husus da 2019 yılında karşılanma oranı yüzde 70,39 iken bu oranın yıllar itibariyle yükselerek 2024 yılında yüzde 78,77 oranına ulaşmış olmasıdır. Sizin yönetimde bulunduğunuz 2019/2022 döneminde gerçekleşen gelir ve gider bütçe rakamlarına bakıldığında merkezi idare vergi gelirlerinden ve İller Bankasından alınacak paylar gelirlerin yüzde 83’ünü, giderlerin ise yüzde 70’ini oluşturmaktadır. Bu rakamlar göstermektedir ki, merkezi hükümetin, bakanların parti ayrımı yaparak Ekrem Beyin başında bulunduğu İBB yönetimine bilerek engellemede bulunduğu şeklindeki söylemlerin gerçeklerle alakası yoktur. 2024 yılı tahmini bütçeniz 213 milyar 500 milyon TL’dir. Gider bütçenize baktığımızda da her zamanki gibi gelir ve gider bütçesi arasında yine bir bütçe fazlasını öngörememişsiniz. Her zaman yaptığınız gibi borçlanmayı öngörerek bütçede 35 milyar TL borçlanmayı değerlendirmişsiniz” dedi.

“İSTANBUL’UN NAZARINDA SINIFTA KALDINIZ”

İBB’nin yerine getirmediği vaatler konusuna değinen Başkan Yılmaz, “2023 yılı bütçesindeki öngörülen 95,2 milyar TL gelirin gerçekleşeceğini varsaydığımızda 5 yıldaki İBB gelirinin 221,5 milyar TL’ye ulaşacağını söylemek mümkündür. Ancak 5 yılda bu tutarda bir gelirin harcandığı İstanbul’da, İstanbul’un gurur duyacağı eser ya da eserler var mıdır? Ekrem Bey ve yönetimi 2024 Performans programında ‘Adil, Yeşil, Yaratıcı Şehir ve Mutlu İstanbullu’ vizyonunu ortaya koymuş. Yeni nesil belediyecilik anlayışıyla şehrin tüm değerlerine sahip çıkarak üreten, kültürel ve sosyal yaşamı ile 24 saat yaşayan bir İstanbul için erişilebilir hizmetler sunmayı da misyon olarak belirlemiş. Temel değerleri de ‘Katılımcılık, Yenilikçilik, Liyakat, Kapsayıcılık, Çevreye Duyarlılık, Etik, İnsan Odaklılık, Çeviklik, Adalet, Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik’ olarak sıralamıştır. Tüm bu söylemler kulağa ne kadar hoş geliyor değil mi? Bütün bunları yazmak, çizmek ve hamasi bir şekilde kürsülerden söylemek işin en kolay yolu olsa gerek. Ama hayata geçirebilmek? İşte bu konuda İstanbul nazarında 4,5 yıllık süre zarfında maalesef notunuz kırık ve sınıfta kaldınız. 2024 yılı bütçesinin en can alıcı noktalarından bir tanesi de yatırım ve hizmetlere ne kadar yer verildiğidir. 2024 yılı Performans Esaslı Yatırım ve Hizmet Programı kapsamında 106 milyar 668 milyon 511 bin TL tutarında 303 adet yeni yatırım, 71 milyar 186 milyon 422 bin TL tutarında 338 adet hizmet olmak üzere toplamda 177 milyar 854 milyon 933 bin TL’lik bütçe ayırıyorsunuz. Aşağı yukarı 178 milyar TL civarında ‘Yatırım ve Hizmet Bütçesi’ iddianızda ciddi misiniz? Yoksa her zamanki gibi 4 ay sonraki seçim için atıp tutuyor musunuz? Siz ne anlatırsanız anlatın, İstanbullu 4,5 yılda ne yaptın, 4,5 yılda ne yapmadın, 4 ay kala nasıl yapacaksın demez mi size? Yahu, İstanbullu sormaz mı size 4,5 yılda söz verdiğiniz Çocuk Oyun Dünyası Merkezleri nerede? 40 Semte Doğum Evi yapacaktınız nerede? 16 Psikolojik Danışma Merkezi, 10 Çocuk Sağlığı Merkezi, İstanbul Kadın Emeği Merkezi, İSMEK Çocuk Oyun Alanları, Lösemili Çocuk Okulu ve 2 Adet Cinsel Şiddet Kriz Merkezi nerede? Sanat faaliyetlerini ilçe ve mahallelere yayacaktınız. Kültür ve sanatla ilgili mahalle evleri yapacaktınız. 12 Şehir Tiyatrosu ve Beyoğlu Kültür ve Sanat Projesi nerede? Kültür ve sanat merkezi olmayan ilçe kalmayacaktı. Avrupa'nın en büyük 10 kütüphanesinden biri Saraçhane Gençlik Kütüphanesini yapacaktınız. Şu an da Saraçhane’deyiz, gören var mı? Doğa, Tarih, Hemşehri, Mimar Sinan, Osmanlı, Bizans ve Teknoloji Müzesi vb. 15 yeni müze yapacaktınız, nerede? Turizm master planı yapacaktınız, nerede? Gaziosmanpaşa ve Kartal'da Bilim ve Üretim Vadisi, Esenler Teknokent Projesi yapacağız dediniz, nerede? Haliç Kültür Vadisi ve Seyrantepe’de İstanbul Tanıtım ve Yatırım Ajansı kuracağız dediniz, nerede? 10 adet, her biri 250 yataklı yeni huzur evi yapılacaktı. 5 adet Alzheimer Gündüz Bakımevi yapılacaktı. Yeni yuva kuran çiftlere sosyal tesislerde ücretsiz düğün yapılacaktı. 20 adet Kadın Sağlığı Tarama Merkezi, 3 adet Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 4 adet Bağımlılıkla Mücadele Merkezi ve 5 adet İşçi Sağlığı Merkezi yapılacaktı. Gören, duyan var mı? Sokak ve park lambalarında güneş enerjisine geçiyordunuz. Güneş Enerjisi Santrali (GES) ve denizde rüzgâr gülleri projeniz vardı. 100 bin araçlık yeni otoparklar ve üstüne GES’ler yapılacaktı. İSPARK oturduğu sokakta İstanbulluya ücretsiz olacaktı. Park et devam mottosuyla İSPARK’a araç park edenler ücretsiz toplu taşımacılıktan faydalanacaktı. İstanbulluya 24 saat toplu taşıma vaadiniz vardı. Megabüs ve hızray projeniz vardı, nerede? Silivri’ye metro ve metrobüs projeniz vardı. O nerede? İstanbul’da deniz ulaşımını 3 katına çıkartıyordunuz. 15 Temmuz Otogarını Teknokente dönüştürüyordunuz. Ana otogarlar (Başakşehir, Kurtköy) yapıyordunuz, nerede bu projeler? İstanbul’da tüm okullarda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliği ile Afet Durumu Eğitimleri verilecekti. İBB’nin AKOM’u, İBB’nin afetlerle ilgilenen birimi 4,5 yılda İstanbul’da kaç kişiye, kaç okula, kaç öğrenciye eğitim verdi? Tüm Türkiye’de 175 bin kişiyle Silivri Arama Kurtarma (SAK) ekibi eğitimde kamu kurumlarında birinci oldu. Geçtiğimiz günlerde İSKİ’nin 225 personeline Silivri Belediyesinin afet ekipleri arama kurtarma eğitimi verdi. Bir ilçe belediyesi düşünün büyükşehir belediyesinin personeline arama kurtarma eğitimi veriyor. Türkiye’de AFAD’a akredite olarak profesyonel arama kurtarma eğitim sertifikası verebilen tek kurum Silivri Belediyesidir. Her mahalleye nüfusa yetecek büyüklükte acil ihtiyaçlar ve müdahale araçlarını içeren afet toplanma alanı tesis edilecek denildi. İlk altı ay içinde AFAD İl Müdürlüğü, İlçe Belediyeleri ile Acil Durum Müdahale Planı tamamlanacak, Arama Kurtarma ekiplerinin eğitimi, iletişim, haberleşme ağı ve altyapısı bitirilecekti. Duyan var mı? İstanbul’daki tüm riskli bağımsız birimlerin yenilenmesi vaadi ne oldu sahi?” diye konuştu.



“İSTANBUL’DA EKREM İMAMOĞLU DENİLİNCE AKLA NE GELECEKTİR?”

İBB yönetiminin İstanbul’a bakış açışıyla ilgili konuşan Başkan Volkan Yılmaz, “2023 bütçesini de gerçekleşmiş varsayarak İBB’nin 5 yıldaki gelirini 221,5 milyar TL’ye ulaştığını söylememiz mümkündür. Spesifik iki örnekle İBB’nin yatırıma bakış açısını, yatırım ve İstanbul’a verdiği değeri gözler önüne sermek istiyorum. Birinci örnek olarak; Ekrem Bey ‘İstanbul’un köylerindeki parkların yenilenmesini yaptık’ dedi. Bir önceki dönemde yapılan parkların yenilenme işlemlerinden bahsetti. Silivri’de bir önceki yönetiminin yaptığı 33 adet park var. Sizce İBB bu 33 parkın kaç tanesi yenilemiştir? Tam olarak 3 tanesini yeniledi. 3 tane park 4,5 yılda yenilenirse 33 tane park kaç yılda yenilenir? Burada oran ve orantıyı kullandığımızda karşımıza çıkan rakam 49,5 yıl olacaktır. Ekrem Bey’in sırf Silivri’deki parkları yenilemesi için 10 dönem daha seçilmesi lazım. İkinci örnek ise daha da çarpıcı ve üzücüdür. Ekrem Bey kentsel dönüşüm konusunda açıklama yaptı. Konuşmasında ziyaret, tarama, gözlem ve tespitlerle doluydu. Bir türlü İBB yönetiminin 4,5 yılda kaç tane konutu yenilediğini ve kaç tane konutta kentsel dönüşüm yaptığını söylemedi. İBB’nin kentsel dönüşüm konusundaki sloganı bir yılda 20 bin ve 5 yılda 100 bin konutun dönüştürülmesiydi. 5 yılda 1.000 konut yaptığınızı düşünelim. 5 yılda 1.000 konut x yılda 100 bin konut, 100X5 500 bin, 1.000’e bölelim, 500 yıl yapar. Yani Ekrem Bey’in vaatlerini yerine getirebilmesi için 50 dönem belediye başkanı olması lazım. Buradan yola çıkarak Ekrem Bey’in yatırım hızını, yatırıma bakış açısını ve yatırım anlayışını çözümleyebiliriz. Ekrem Bey’in ne kadar ömrü kaldığını ben bilemem. Allah kendisine uzun ömürler versin. Ama İstanbullunun size ne bu kadar kredisinin ne de bu kadar tahammülünün olmadığını biliyorum ve bu gerçeği sizlerle paylaşıyorum. Peki bu 5 yıl zarfında bu devasa gelir bütçesine rağmen İstanbullunun İstanbul’da gurur duyacağı eser ya da eserler var mıdır? Mesela; Fahrettin Kerim Gökay denilince akla ilk tanzim satışların başlaması gelir. Ahmet İsvan denilince akla Halk Ekmek fabrikaları gelir. Bedrettin Dalan denilince akla Haliç gelir. Recep Tayyip Erdoğan denilince akla çöp dağlarından ve susuzluktan kurtuluş gelir. Kadir Topbaş denilince akla metrolar, yollar ve köprüler gelir. Merak ediyorum, Ekrem İmamoğlu denilince akla ne gelecektir? Son olarak Ziya Paşa’nın ifadesiyle ‘Ayinesi İştir Kişinin Lafa Bakılmaz’ diyor, bütçemizin bol ve bereketli olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.