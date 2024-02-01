Başkan Yılmaz Kadıköylü Kadınlarla Buluştu

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, kahvaltı programları kapsamında Silivrili kadınlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Kadıköy Mahallesi’nde yaşayan kadınlarla buluşan Başkan Yılmaz programda, Kadıköy Mahallesi’nde yapılan hizmetler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Toplantı kapsamında kadınlar, Başkan Volkan Yılmaz’a talep ve önerilerini iletti.

KADIKÖY MAHALLESİ YENİ MAHALLE EVİNE KAVUŞTU

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz kadınlarla gerçekleşen kahvaltı programının ardından Kadıköy Mahalle Evi için düzenlenen açılış törenine katıldı. Silivri Belediyesine ait olan bina, düzenlenerek Mahalle Evine dönüştürüldü. Hizmete açılan Mahalle Evi ile Kadıköy Mahallesi’nde yaşayan kadınlar hem el becerilerini geliştirebilecekleri hem de el emeği göz nuru ürünler üretebilecekleri farklı branşlarda eğitimler alacak.

Kahvaltı programı ve Kadıköy Mahalle Evi açılış törenine; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Kadıköy Mahalle Muhtarı Mehmet Yeniçiftlik ve çok sayıda mahalle sakini kadın katıldı.

BAŞKAN YILMAZ: “HİZMETLERİMİZLE ÇOCUKLARIMIZIN OKULLARA KOŞA KOŞA GİTMESİNİ ARZU ETTİK”

Toplantıda bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Biz göreve başlamadan önce bir sloganımız ve bir söylemimiz vardı; ‘Silivri yalnızca merkezinden, çarşısından ve sahilinden ibaret değildir’ dedik. Göreve gelir gelmez kolları sıvayarak unutulan, görmezden gelinen köylerde yapılmayanları nasıl yaparız diyerek çalışmalarımıza başladık. Çocuklarımız ve gençlerimizin iyi eğitilmesi, spor yapmaları, araştırmalar yapmaları, kültür ve sanatla buluşmaları için birçok projeyi hayata geçirdik. Kütüphanesi, tiyatro salonu ve bilgisayar salonu olmayan köy okulu kalmayacak diyerek köy okullarımızı tiyatro salonu, bilgisayar salonu ve kütüphanelerle donattık. Yetmedi bütün okullarımızın tuvaletlerini merkezde yer alan kolejlerin tuvaletleri gibi hijyen hale getirdik. Okullarımızın bakım ve onarım çalışmalarını yaparak hizmetlerimizle çocuklarımızın okullara koşa koşa gitmesini arzu ettik. Silivri Belediyesi olarak el ele, gönül gönüle, omuz omuza yeni hikâyeler yazmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.

“KÖYLERDE HAYAT VAR DİYEREK HER ZAMAN TARIMI DESTEKLEDİK”

Silivri Belediyesinin tarım projeleriyle ilgili bilgiler veren Başkan Yılmaz, “5 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı olarak varımı yoğumu, bütün mesaimi; köylüye, çiftçiye, hayvancıya ve köyde yaşayan çocuklara yapılması gerekenleri anlatarak boğaz patlattım. Bizden önceki dönemde Silivri Belediyesinin tarım konusunda hiçbir desteği yoktu. Köylerde hayat var diyerek bu gidişatı tersine çevirdik. Kimseyi ayrıştırmadan eken, diken ve üreten herkese destek olduk. Silivri Belediyesi olarak ücretsiz bir şekilde yerli ve milli sertifikalı arpa tohumu, saman, yem bezelyesi ve mısır silajı dağıttık. Bütün hemşerilerimizin hayvanlarının aşılarını 2 yıldır ücretsiz olarak biz yapıyoruz. Ahır gübrelerinin bertarafı konusunda tüm köylerimizdeki ahır gübrelerini makinelerimizle ahırlardan alıp tarlaların taban gübresinde kullanıyoruz. Silivri Belediyesi olarak 1.000 dönüm arazimizde ayçiçek ekimi yaptık. Bu ayçiçek tohumlarından 75.000 litre ayçiçek yağı elde ettik. Elde ettiğimiz yağları 5 litrelik tenekelerle 15.000 aileye dağıttık. Silivri Belediyesi olarak tarım ve hayvancılık konusundaki desteklerimizi artarak devam ettireceğiz” diye konuştu.

Başkan Yılmaz, Kadıköy-Akören yolunun yenilendiğini, merkez caddenin yenilendiğini, aydınlatma ve kaldırım çalışmalarıyla güzel bir hale getirdiklerini söyledi.