Başkan Yılmaz: 'Kendimi Silivrililerin vicdanlarına emanet ediyorum'

Silivri Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz tarafından Silivri’de ücretsiz Kıraç konseri düzenlendi. Silivri Sahilinde gerçekleşen konserde ünlü sanatçı Kıraç, birbirinden güzel şarkıları ve marşlarıyla Silivrililere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Konser alanını hıncahınç doldurarak hep bir ağızdan Kıraç’ın şarkılarına ve marşlarına eşlik eden vatandaşlar, konserde büyük coşku yaşadı. Başkan Yılmaz konser alanında okuduğu "Ben Bir Şehir Olsam Silivri Olurdum" şiiriyle vatandaşlar tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

BAŞKAN YILMAZ’DAN SİLİVRİ ŞİİRİ

Konser alanında vatandaşlara seslenmeden önce Silivri için kaleme alınan şiiri okuyan Silivri Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz, “Ben bir şehir olsam; tarih yapanların ülküsü, tarih yazanların öyküsü olurdum. Ben bir şehir olsam; Mimar Sinan Köprüsü’nde taş, Piri Mehmet Paşa Camii’nde rahle, gönül dergâhında Hacı pervane olurdum. Ben bir şehir olsam; karşılamada diz kırışı, gayda da topuk vuruşu, Romanlarda renk, nağmelerde ahenk olurdum. Ben bir şehir olsam; suyunda liman, toprağında bereket, mayasında maharet olurdum. Ben bir şehir olsam; karanlık gecelere ışık, kararan kalplere nur, karanlık emellere sur olurdum. Ben bir şehir olsam; Silivri olurdum” dizelerini seslendirdi.

“ZİHİNLERDEKİ KELEPÇELERİ HEP BİRLİKTE KIRDIK”

Konser alanında bir konuşma yapan Başkan Yılmaz, “Sizlerin teveccühüyle seçildiğimiz belediye başkanlığında, birinci dönem görev süremiz 31 Mart 2024 tarihinde tamamlanmış olacaktır. Allah'a şükürler olsun ki, 5 yıl öce halkımıza verdiğimiz sözlerin ve taahhüt ettiğimiz hizmetlerin, çok daha fazlasını başarmış olmanın huzuruyla, alnı açık bir şekilde, sizlerin karşısına çıkmanın mutluluğu içerisindeyim. Geride bıraktığımız 5 yıllık dönemde spor tesislerinden kapalı yüzme havuzuna, çocuk kütüphanelerinden halk kütüphanesine, kapalı pazar yerlerinden kapalı otoparka, kadın plajından halk plajına, köy pazarlarından hayvan pazarına, Vakkas Kafe’den Gölet Kafe’ye, engelsiz çocuk oyun alanından anaokuluna, aile sağlığı merkezlerinden 112 acil servis istasyonlarına, Atık Getirme Merkezinden Teknoparka, Mübadele Müze Evi’nden Fotoğrafçılık ve Yeşilçam Sergi Evi’ne kadar, çoğu Silivri tarihinde ilk olan birçok hizmet ve projeyi sizlerle buluşturduk. Viyadük Geçiş Projesiyle, deyim yerindeyse güzel şehrimizin iki yakasını bir araya getirdik. Yaşadığımız coğrafyanın yüksek riski deprem bölgesi olduğunun bilinciyle, başta Varnalı Konutları Kentsel Dönüşüm Projesi olmak üzere, bu alanda aldığımız tedbirlerle ve yaptığımız çalışmalarla, sadece bugünümüzü değil, geleceğimizi de koruma gayreti içinde olduk. Yaptığımız restorasyon ve planlamalarla, güzide şehrimizin tarihi ve kültürel dokusunu, gelecek nesillere taşıyabilmek için büyük bir özen gösterdik. Gören göz, duyan kulakların şehadet ettiği, Silivri’mizin dört bir yanındaki hizmetlerimizle zihinlerdeki kelepçeleri hep birlikte kırdık” dedi.

“KİMSEYİ ŞUNCU, BUNCU, ŞURALI, BURALI DİYE AYIRMADIK”

Silivri’de 5 yıl boyunca adil bir belediyecilik anlayışı yürüttüklerini ve tarımsal desteklerde bulunduklarını belirten Başkan Volkan Yılmaz, “Terkedilmek üzere olan topraklara çiftçimizin, köylümüzün, tekrar geri dönebilmesi için, tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğuna inandık. Çiftçilerimizi bu her zaman konuda destekledik. Âtıl durumdaki belediye arazilerimizi üretime katarak, ektik, biçtik ve ürettiklerimizi çiftçilerimizle paylaştık. Elde edilen tohumları, ürünleri, kırsal kesimde yaşayan küçük çiftçilerimize bedelsiz dağıtarak, yaklaşık 2.000 çiftçi ve 2.000 hayvancımızın omuzlarındaki yüke ortak olduk. ‘Silivri için üretiyor, Türkiye için geliştiriyoruz’ sloganıyla yürüttüğümüz tarımsal üretim çalışmaları ve destek projelerimizin, iki defa ödüle layık görülmesiyle ilçemiz adına gurur duyduk. Sevdalısı olduğumuz ve gururunu taşıdığımız şehrimize, üretken belediyecilik anlayışıyla yaptığımız hizmetlerle, her alanda ve her anlamda değer katabilme mücadelesini verirken, diğer yandan da gönül belediyeciliği anlayışıyla bütün halkımızın hep yanında durarak destek olmaya çalıştık. ‘Yaratılanı severiz Yaratandan ötürü’ diyerek insanı öncelikledik. Her şeye ve her işin merkezine insanı koyduk. ‘Hizmetlerimiz kimseler için değil herkes içindir’ dedik. Hizmetlerimizi sunarken kimseyi; Şuncu, Buncu, Şuralı, Buralı diyerek ayırmadık. Söz verdiğimiz gibi, insanlarımız arasında parti, yöre, fikir ve köken farkı gözetmeden, her bir ferdimizi Allah'ın bir emaneti olarak görüp, hiç kimseyi ayrıştırmadan ve ötekileştirmeden, kucakladık. Birilerinin bizi yermek için söylediği fakat farkına varmadan ilkeli duruşumuzu tespit ve teyit ettiği, anlayışımızı sergilemekten vazgeçmeyeceğim. Seçildiğim gün yakamdaki parti rozetimi çıkartarak, parti ayırımı yapmaksızın Silivrililerin hizmetinde oldum. Bunda sonra da aynı şekilde olmaya devam edeceğim” diye konuştu.

“BELEDİYECİLİKTE HİZMET ÇITASINI YÜKSEKLERE TAŞIDIK”

Yeni dönemdeki projeleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “5 yıl önce size daha iyi hizmet için söz verdik. Bu 5 yılda belediyecilikte hizmet çıtasını yükseklere taşıdık. Şehrimizi sizlerle beraber yarınlara ve en güzele taşıma gayretinden bir an olsun vazgeçmedik. Her şeyin en iyisine layık olan sizler için, yapılması gereken çok hizmet var. ‘Marka kent Silivri’ yolculuğumuzda; D-100 karayolunun kavşaklarıyla tamamlandığı, yat limanıyla turizmin canlandığı, Yeni millet bahçeleri ve parklarıyla yeşilin hakim olduğu, modern meydan, cadde ve sokaklarıyla tarihi dokunun gün yüzüne çıktığı, kentsel dönüşümünü tamamlayarak afetlere dirençli, otopark ve trafik sorununun sona erdirildiği, modern kapalı pazar yerlerinin şehrin her bir tarafında yer aldığı, şehre ulaşımın Metrobüs ile kolay hale geldiği, çiftçinin, hayvancının desteklenmesiyle tarımsal üretimin ve istihdamın arttığı, kültür ve gençlik merkezi, kütüphaneleri ve etüt merkezleriyle gençlerimizin geleceğe güvenle hazırlanacakları, açık-kapalı spor tesislerinin şehrin her yerine yayıldığı, düğün salonları, mahalle konakları, sosyal tesisleriyle zenginleşen, sevimli can dostlarımızın sokaklarda değil doğal yaşam parklarında yaşayacağı, sosyal yardım ve desteklerin artırılmasıyla aç ve açıkta kimsenin kalmadığı, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının giderildiği ve daha birçok yeni projelerimizin yer aldığı, ‘Yeni Yüzyılda Silivri’ye Yüz Akı Eserler’ adı altında topladığımız hizmetlerimizi dün olduğu gibi sizlerin desteği ve teveccühüyle gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

“SİLİVRİ’DE NE HİZMET DURACAK NE VOLKAN YILACAK”

31 Mart Yerel Seçimleriyle ilgili konuşan ve muhalefet adayına eleştirilerde bulunan Başkan Volkan Yılmaz, “Yapmak isteyip de yapamadıklarımızı yapmak, eksik bıraktıklarımızı tamamlamak ve şehrimizi İstanbul’un bir çekim merkezine dönüştürmek için kurduğumuz hayalleri gerçek kılabilmek gayesiyle 31 Mart Yerel Seçimlerinde yine siz saygıdeğer hemşehrilerimin huzurundayım. Sevdalısı olduğumuz Silivri’mizi, ‘Türk ve Türkiye Yüzyılına’ hazırlamak için teveccühlerinize talibim. İnanıyorum ki, sizlerin duasıyla, destek ve yardımlarıyla, gönül birliği içerisinde, merkezi hükümetin de tam desteğini alarak, Silivri’mizi daha ilerlere taşıyacak ve hemşehrilerimizi hak ettiği hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Silivri’de ilk günden beri algılarla hiç işimiz olmadı. Olgular ve gerçeklerle hareket ettik. Çok çalışarak sayısız eser, birbirinden büyük ve değerli hizmetlerle güçlü ve çarpıcı bir gerçeklik elde ettik. İktidar karnemizde yüz akı eserler, yerine getirilen sözler, vaat ettiklerimizden fazlasını gerçekleştirdiğimiz hizmet ve yatırımlar var. Ancak bugün birileri bol bol laf üretiyor. Bol bol kuru vaatlerde bulunuyor. Ya kardeşim siz bu şehri 10 yıl yönettiniz. 10 yılda ne yaptınız da şimdi çıkıp yapacağız, edeceğiz diyorsunuz? Siz değil, biz yaparız! Bizim sizinle aramızda önemli bir fark var. Siz gelecek seçimleri, biz gelecek nesilleri düşünüyoruz. Siz gelecek seçimler için, biz gelecek nesiller için çalışıyoruz. Hizmet, proje ve gerçekçi vaatleri yok. Sadece ‘Oldu bu iş’ diyorlar. Şimdi sizlerin huzurunda arkadaşı Silivri’de olup bitenler konusunda aydınlatayım. Artık Silivri’de ceketimi koysam kazanırım devri sona erdi. Artık Silivri’de eser, hizmet ve üretken belediyecilik anlayışı hüküm sürüyor. Artık Silivri’de, kısır çekişmeler, dar alanda kısa paslaşmalar çözümsüzlükler ve sorunların halı altına süpürülmesi dönemi bitti. Artık Silivri’de yalan ve hayal belediyeciliği yok. Artık Silivri’de gönül belediyeciliği var. Siz kuru vaatlerinize devam edin. Silivri’de ne hizmet duracak ne Volkan yılacak. Biz Silivri’de 5 yıl boyunca gece uyumadan, gündüz yorulmadan çalıştık. Önümüzdeki dönemde de bu anlayışımızla Silivri’mize hizmetkâr olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.