Başkan Yılmaz: 'Silivri'de artık caklar, cekler, mışlar bitti'

İlçenin dört bir yanını yeşil alanlar, parklar ve spor alanlarıyla donatan aynı zamanda da ilçede yaşayan vatandaşlara yeni sosyal yaşam alanları kazandıran Silivri Belediyesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Silivri Belediyesi tarafından Ortaköy Mahallesi’nde yenileme çalışmaları tamamlanan Ortaköy Futbol Stadı ve yapımı tamamlanan Spor ve Park Alanı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Ortaköy Mahallesine kazandırılan yeni tesisler ile mahallede yaşayan vatandaşlar yeni spor alanları ve sosyal yaşam alanlarına kavuşmuş oldu.

YAMAN: “PROJEYİ MAHALLEMİZE KAZANDIRAN BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM”

Törenin açılış konuşmasını yapan Ortaköy Belediye Başkanı Ramazan Yaman, “Ortaköy Stadı’nın ilk temelini atan ve mahallemiz gençlerinin hizmetine sunan Ortaköy Belediye Başkanımız Sayın Erdinç Tabak abime canı gönülden teşekkür ederim. Gençlerimizin futbol oynayabileceği, halkımızın yürüyüş ve spor aktiviteleri yapabileceği, kadınlarımızın yazın toplanabileceği ve çocuklarımızın çocuk parkında güvenle oynayabileceği bu sosyal yaşam alanı projesini mahallemize kazandıran Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a mahallem adına çok teşekkür ederim” dedi.

GÖREN: “VOLKAN YILMAZ’IN ÖNDERLİĞİNDE SİLİVRİ’MİZE SAYISIZ ESERLER KAZANDIRILDI”

Muhtar Yaman’ın ardından konuşan Ak Parti Belediye Meclis Üyesi Yasin Gören, “Önce insan önce hizmet anlayışıyla göreve başladığımız 2019 yılından bugüne Gazi Mustafa Kemal'in, ‘Millete Efendilik değil hizmet’ şuuruyla Sayın Başkanımız Volkan Yılmaz’ın önderliğinde hem köyümüze hem de Silivri'mize sayısız eserler kazandırıldı. Deprem hasarlı ilkokulumuzun yıkılıp yenilenmesi, kapalı pazar yerimizin inşası, sosyal yaşam alanları ve börek festivallerimizle köyümüz yerel ve ulusal basınlarda boy göstererek bir cazibe merkezi olmaya başlamıştır. Silivri Belediyesinin hizmetleri vaatlerin çok ama çok ötesine geçmiştir. Sağlıktan spora, kültürden sanata, eğitimden sosyal yaşam alanlarına dair birçok proje hayata geçirilmiştir. 31 Mart seçimlerinin ardından herkesin gıpta ile baktığı hizmetleri ihmal eden değil ihya ve inşa eden Cumhur İttifakı paydaşları İstanbul'da Murat Kurum, Silivri’de Volkan Yılmaz Başkanlarımız iyi bir ikili oluşturarak hizmetlerin en iyisini sizlerle buluşturmaya devam edecektir. Ortaköy Futbol Stadı Spor ve Sosyal Yaşam Alanlarının yenilenerek sporseverlerin hizmetine açılmasına vesile olan Sayın Başkanımız Volkan Yılmaz'a köyümüz adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

TONTA: “AÇILIŞLAR GERÇEKLEŞTİKÇE SPORSEVERLERİN İÇİ ISINIYOR”

Gören’in ardından konuşma yapan Silivri Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Ali Tonta, “Bugün açılışını yapacağımız tesisimizde hava bir hayli soğuk. Ama Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın dediği gibi hava ne kadar soğuk olursa olsun böyle tesisler açıldıkça sporseverlerin içi gerçekten ısınıyor. Bu tesisin kazandırılmasında başta Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

DÜŞMEZ: “VOLKAN YILMAZ SPORA EN FAZLA KATKI VEREN BELEDİYE BAŞKANLARINDANDIR”

Tonta’nın ardından konuşan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Ali Düşmez, “Burada TFF Başkanvekili sıfatıyla değil değerli kardeşim Volkan Yılmaz’ın abisi sıfatıyla buradayım. Ayrıca Silivrililerin dostu ve arkadaşı sıfatıyla buradayım. Burada olmaktan dolayı fevkalade mutluyum. Birçok alanda başkanlık yapabilirsiniz. Ama önemli olan spora ne kadar yatırım yaptığınızdır. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz geçmiş dönemlerde yaptığı başkanlıklarda spor konusunu özümlediği için bugün spor alanında birçok yatırımı hayata geçirdi. Volkan Yılmaz, İstanbul’un 39 ilçesinde spora en fazla katkı veren belediye başkanlardan biridir. Bir spor ailesinin ferdi olarak hem şahsım hem de spor kulübü yöneticileri adına Silivri Belediyesi Başkanı Volkan Yılmaz’a yaptığı hizmetler adına çok teşekkür ederim” dedi.

BAŞKAN YILMAZ: “SPOR YATIRIMLARINA ÇOK AMA ÇOK ÖNEM VERDİK”

Törende bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Bu stadı Ortaköy’e kazandıran dönemin belediye başkanı Sayın Erdinç Tabak Beyefendiyi ve o dönemde emeği geçen herkesi saygıyla ve minnetle yad etmek istiyorum. Bugün Ortaköy Mahallesi’nde baştan sona yenilediğimiz Ortaköy Stadı’nın ve sizlerin hizmetine sunduğumuz spor ve yaşam alanlarının açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Daha önce bakımsız, hasarlı ve kullanılamayacak halde olan Ortaköy Stadımızın eski çimlerini komple sökerek suni çimle yeniledik. Yürüyüş alanları, soyunma odaları, su tesisatları, elektrik tesisatları, dış cephe ve tribünleri ve tribün demir korkuluklarını yenilendik. Kısacası yıllarca ihmal edilen ve âtıl durumda bırakılan Ortaköy Stadımız, yepyeni görünümü ile sporseverlerimizin ve spor kulüplerimizin hizmetine sunuldu. Ortaköy Mahallemize ve Silivri’mize hayırlı uğurlu olsun. Silivri Belediyesi olarak kültür, sanat ve eğitim derken spor yatırımlarına çok ama çok önem verdik. Burada Ortaköy’e yapmış olduğumuz hizmetlerimizi anlatmak yerine bu açılışa matuf spor yatırımlarımızla ilgili çok kısa bir konuşma yapacağım. Bugün burada olduğu gibi Silivri’mizin dört bir yanına spor tesislerini sizlerin hizmetine sunduk. Silivri’de yüzme havuzunun olmamasından dolayı Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri ve Yüzme Havuzumuzu hizmete açtık. Bugün o yüzme havuzumuzda şampiyon sporcular yetişiyor. Bu süreç içerisinde 74 tane parkla beraber 52 tane basketbol sahası yaptık. Halı sahası olmayan köy ve amatör takımlarının antrenmanlarını yapabileceği sahaları yapmak adına 14 tane futbol sahasını 5 yıla sığdırdık. Alipaşa Futbol Sahası, Büyükkılıçlı Futbol Sahası, Büyükçavuşlu Futbol Sahası, Beyciler Futbol Sahası, Çanta Futbol Sahası, Çayırdere Futbol Sahası, Çeltik Futbol Sahası, Gümüşyaka Futbol Sahası, Kavaklı Futbol Sahası, Kurfallı Futbol Sahası, Mimarsinan Futbol Sahası, Sayalar Futbol Sahası, Selimpaşa Yoğurthane Mevkii Futbol Sahası’nı vatandaşımızın hizmetine sunduk. Değirmenköy Futbol Stadı’nı ve Fenerköy Müjdat Gürsu Futbol Stadı’nı yaptık. 60 dönüm arazide Silivri’nin merkezinde bir spor adasının temelini hep beraber attık. Sadece Silivri’nin değil bölgenin en kapsamlı spor adasının açılışını inşallah hep birlikte yapacağız. İçerisinde biri kapalı 3 tane antrenman futbol okullarının olacağı halı saha, 2 tane tenis korktu, 2 tane basketbol sahası, 2 tane ve voleybol sahası olacak. 6.000 metrekare kapalı alana sahip içerisinde 1.500 tribün kapasiteli futsal, basketbol ve voleybol maçlarının oynanacağı bir kapalı salon ve bu kapalı salonun hemen içerisinde yer alacak spor lisesini Silivri’mize hediye ediyoruz. Binlerce çocuğumuzu yaz spor okurlarında hiçbir ücret almadan hepsini sporla buluşturuyoruz. Silivri artık birilerinin anladığı gibi değişmedi. Silivri artık gelişerek değişiyor. Değişim zihniyetle, anlayışla ve vatandaşa hizmetle olur. Silivri’de 5 yılda caklar, cekler, mışlar ve mişler bitti. Silivri'de artık yatırımlar, hizmetler ve eserler var. Caklar, cekler, mışlar, mişler bu tarafa hizmetler bizden tarafa!” dedi.

Törene Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, TFF Başkanvekili Ali Düşmez, Silivri Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Ali Tonta, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.