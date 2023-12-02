Başkan Yılmaz Silivri'deki özel bireylerle bir araya geldi

Özel bireylere verdiği destek ve gösterdiği ilgiyle her zaman onların yanında olan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın önderliğinde Silivri’de anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve eşi Ezgi Yılmaz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Silivri Belediyesi Gülsen & Ökkeş Nakipoğlu Engelsiz Yaşam ve Eğitim Merkezi bünyesindeki Mutlu Mutfakta özel bireylerle bir araya geldi. Etkinlik kapsamında önlük giyerek mutfağa geçen Başkan Volkan Yılmaz, eşi Ezgi Yılmaz ve özel bireyler, birlikte kurabiye yaparak keyifli dakikalar yaşadı.