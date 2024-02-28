Başkan Yılmaz Silivri şehir geçişi projesini inceledi

Silivri’ye hizmet yolunda gece uyumadan gündüz yorulmadan çalışmalarına aralıksız devam eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, haftanın ikinci gününü yoğun bir programla geçirdi. Salı günü mesaisine Yemeniciler Sokak’ta faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek başlayan Başkan Yılmaz, işletme sahiplerine hayırlı ve bol kazançlar diledi. Aynı zamanda bölge halkıyla da buluşan Başkan Volkan Yılmaz, vatandaşlarla sohbet etti. Ardından makamında Silivri Emlakçılar Derneği kongresinde başkan seçilen Sezai Kütük ve yönetimini ağırlayan Başkan Yılmaz, nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür etti. Makamında ziyaretleri kabul etmeye devam eden Başkan Volkan Yılmaz, ilk olarak Silivri Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Aytaç Özcan ve üyelerini, daha sonra Ortaköy Mahallesi esnaflarından Umut Akgün ve Tarık Gümüş'ü ağırlayarak nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür etti. Ardından Silivri Şehir Geçişi Projesi kapsamında, yakın bir süre sonra hizmete açılacak araç ve yaya trafiği geçişi üzerine yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yılmaz, çalışmalar hakkında Proje Sorumlusu Naci Yılmaz’dan bilgi aldı. Daha sonra Selimpaşa Uygur İlim Marifet Vakfı’nda düzenlenen programa katılan Başkan Volkan Yılmaz, Vakıf Başkanı Habibullah Kuseni ve Silivrili vatandaşlarla buluştu.