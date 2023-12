Başkan Yılmaz: 'Vatandaşın Belediyesiyiz!'

TAKİP ET

Silivri Belediye Meclisi 2023 yılı aralık ayı meclis toplantısının 2. birleşiminin 1. oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda pazartesi günü ilgili komisyonlara gönderilen 8 gündem maddesine ilişkin komisyon raporları, meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Meclis toplantısını yöneten Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Afet Anında İletişim Projesiyle ilgili CHP grubunun yapmış olduğu açıklamalara yanıt verdi.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü sırada CHP Belediye Meclis Üyesi Cabbar Doğan ve CHP Meclis Üyesi Süheyl Kırkıcı tarafından Silivri Belediyesi ve Turkcell A.Ş. iş birliğiyle hayata geçirilen Afet Anında İletişim Projesiyle ilgili konuşmalar yapıldı. Doğan, kurulan bazı yerlerdeki baz istasyonlarının yer seçiminin talihsiz olduğunu, bu projelerle birilerinin hanesine milyon dolarlar aktarılacağını ve projenin gerçekleşeceği alanın çoğunlukla dar gelirli ailelerin yaşadığı mahallelerde tercih edildiğini belirtti. Kırkıcı ise, operatör şirketlerinin yerleri kendi başlarına belirlediğini ve baz istasyonlarının vatandaşlar üzerinde oluşturabilecek olumsuz etkilerinden bahsetti.

BAŞKAN YILMAZ: “SİLİVRİ PİLOT BÖLGE OLACAK”

Toplantının 2. gündem maddesinde “Silivri Belediye Meclisinin 04/12/2023 tarihli toplantısında, Hukuk Komisyonuna havale edilen tasarrufu belediyemize ait ve komisyon raporu ekinde krokileri bulunan 7 (yedi) adet alana baz istasyonu kurulması düşünüldüğünden ve yapılacak yatırımın maliyeti göz önünde bulundurulduğunda uzun süreli kiralama yapılmasının uygun olacağı değerlendirildiğinden, 10 (on) yıl süre ile kiralanmasının yapılması, 5393 sayılı yasanın 18/e maddesi kapsamında komisyonumuzca uygun görülmüştür” ifadeleri yer aldı. CHP Belediye Meclis Üyesi Cabbar Doğan ve CHP Belediye Meclis Üyesi Süheyl Kırkıcı’nın aleyhte konuşmalarına cevap veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Geçtiğimiz mecliste bu konuyu uzun uzadıya anlatmıştık. Tekrar anlatmamız gerekecek sanırım. Projeyle Silivri’miz İstanbul’da ilk pilot bölge olacak. Projenin amacı yaşanabilecek deprem ve afetlerde ilçe genelinde kesintisiz bir iletişimin ve kesintisiz bir arama kurtarma faaliyetlerinin sürdürülmesidir. Hatırlayın, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın mikrofonlar kendine uzatıldığında ilk söylediği cümle; ‘İletişim anlamında bir koordinasyon yok. Kimse kimseyle haberleşemiyor, kimsenin kimseyle haberleşemediği gibi enkaz altındaki vatandaşlarımızdan da herhangi bir sinyal yok. Bunun da sebebi baz istasyonlarının binaların çatılarına, binalarının teras katlarına kurulmuş olması ve bu binaların yıkılmasıyla baz istasyonlarının işlevsiz hale gelmesi’ oldu. Silivri Belediyesi olarak buradan yola çıkarak içerisinde herhangi bir kâr paylaşımının, kârın, maddiyatın oluşmadığı, düşünülmediği ve konuşulmadığı bir projeyle Turkcell A.Ş. ile çalışmalarımıza başladık. Projeyle ilçedeki iletişiminin hiçbir noktada kesilmemesi ve herkesin birbiriyle iletişimde olabilmesi amaçlanıyor. Ayrıca projeyle baz istasyonlarının müstakil arsalara inşa edilmesi, jeneratörlerin, fiber optik kabloların, kameraların ve kesintisiz güç kaynaklarıyla desteklenmesi ve iletişiminin hiçbir şekilde kopmayacağı bir iletişim ağının oluşturulması hedefleniyor. Bu noktada projenin gerçekleşeceği yerleri tekrar sıralayalım. Yenimahalle’de şu an Hükümet Konağı ve Millet Bahçesinin yapıldığı alanda belediyemize ait boşlukta, mümkün mertebe yerleşim alanına en uzak yerleri seçerek Selimpaşa Mahallesi, Sancaktepe Mahallesi, Mimarsinan Mahallesi, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Silivri Afet Lojistik Merkezinin içerisi ve Müjdat Gürsu Stadının hemen dere tarafında olmak üzere toplamda 7 tane baz istasyonu olacak” dedi.

“DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIMIZ ÜZERİNDEN EDEBİYAT YAPMAYIN”

Konuşmasına devam eden Başkan Yılmaz, “Buradaki konuşmalardan sonra yapılan çalışmaya oy birliği ile karar verildi. Yani Cabbar Bey’in hem evet oyu kullanarak hem de bu konuda eleştiri yapması biraz çelişkili oldu. İtirazınızın bu 7 tane baz istasyonunun kurulacağı alana mı veya bu baz istasyonlarına mı olduğunu ben anlayamadım. Biz zaten binaların üzerinde olmaması gerektiğini mümkün mertebe söyledik. Yaptığınız konuşmalardan küçük küçük notlar aldım. Kâr hanesine milyon dolarların aktarıldığı diye bir suçlama yaptınız. Burada operatörlerinin kâr hanesine milyon dolarlar aktaran kimler Cabbar Bey? Böyle bir suçlamada bulundunuz. Bakın, bütün şirketlerin kuruluş amacı kâr etmektir. Sizin de bir şirketiniz varsa amacı etmek olacaktır. Hiçbir şirket zarar etsin diye kurulmaz. Dolayısıyla şirketler yasalara uygun bir şekilde faaliyetlerini sürdürüp kâr da elde edebilirler veya zarar da edebilirler. Ama milyon dolarların bu şirketlere aktarıldığını ifade etmek, sanki burada yapılan işlem karşılığında bu şirketlere baz istasyonları marifetiyle bir şeylerin aktarıldığını iddia etmektir. Bu doğru bir iddia değildir. Ayrıca afet anında veya OHAL gibi durumlarda bu baz istasyonları tüm operatörlere açılacak. Yalnız o şirketin operatörleri kullanmayacak. Bunun da altını çizmek isterim. Kimsenin yaşamadığı bir yerde kurduğunuz baz istasyonu kime hizmet edecektir? Bu baz istasyonları dünyanın her yerinde, insanların yaşadığı ve telefonların kullanıldığı alanlara yapılır ki kapsama alanına ulaşılabilsin. Yine dar gelirli ailelerin yaşadığı yere yapılıyor ve dar gelirli ailelerin olduğu alanlara yapılıyor şeklinde açıklamalarınız oldu. Sanki kasıtlı olarak dar gelirli ailelerin yaşadığı yerlere zulmediliyor. Dar gelirli vatandaşlarımız üzerinden edebiyat yapmayın. Dar gelirli ailelerinin yaşadığı alanlarda baz istasyonlarının oluşturulduğu ifadesi külliyen yalandır. Silivri Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden beri yapmış olduğumuz konuşmalarımızda vatandaşın belediyesi olacağımızı ifade etmiştik. İfadelerimi belki Cabbar Bey de hatırlar. Biz kişilerin, çıkar gruplarının, baronların belediye başkanı ve belediyesi değil, vatandaşın belediyesiyiz. Onun için Cabbar Bey dezavantajlı grupları ne kadar düşünüyorsa ondan çok daha fazlasını ben düşünüyorum. Yine proje için kamusal kılıf kullanılarak yapılıyor dediniz. Burada kamusal kılıfın kullanılıp birilerine rant sağlanıyor şüphesiyle yapılan konuşmalar doğru ifadeler değildir. Bu tarz konuşmalar meclisimizi zan altında bırakır. Yalnızca Semizkumlar’daki lokal bir hadiseden yola çıkarak böyle toptancı bir anlayışla buradaki meclis üyelerini ve belediye yönetimi zan altında bırakmak doğru değildir. Burada alınan karar meclisimizde oy birliğiyle alınıyor. Bu proje birçok ilçeye örnek olacak bir projedir ve aldığımız karar çok önemlidir. Bu proje tamamen sosyal sorumluluk projesidir. AFAD Başkanı bu konuyla ilgiliyle yaptığımız görüşmede hem bizleri tebrik etti hem de İstanbul’daki diğer ilçelerde bu projenin yapılması noktasında çalışma başlattıklarını ifade ettiler. Onun için burada kafaları karıştırmak, sanki burada yapılan işlem birilerine milyon dolarları kazandırmak için yapılıyormuş izlenimi yaratmak doğru bir yaklaşım değildir” diye konuştu.

AŞKIN: “KONUYU SAPTIRMANIN GEREĞİ YOK”

Doğan’ın konuşmasına istinaden açıklamalarda bulunan MHP Belediye Meclis Üyesi Sultan Aşkın, “Cabbar Bey anayasal haklardan bahsetti. Anayasanın en temel hakkı yaşam hakkıdır. Bu 7 tane yerin GSM operatörüne verilme nedeni budur. Silivri’de şu an sadece bizim verdiğimiz 7 yerde mi baz istasyonu olacak? Tabii ki de hayır. Silivri'nin çeşitli muhtelif yerlerinde iletişim sağlanması için baz istasyonları var. Bizim buradaki temel amacımız, bir afet durumunda afetten zarar görmeyecek alanları tespit edip iletişimin sağlanarak insanların can güvenliğinin korunmasıdır. Konuyu saptırmanın gereği yoktur” ifadelerini kullandı.