Başkent'te göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Ankara’nın Çankaya ilçesinde inşaat işçisi Rasim Yılmaz, bir binanın yıkım işlemleri gerçekleştirilirken istinat duvarının çökmesi sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Çankaya’da bulunan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hakkında yıkım kararı verilen binada işçiler yıkım işlemlerine başladı. Molozların kaldırılması sırasında ise çalışan işçilerden Rasim Yılmaz, fazla toz çıkmasın diye su dökerken, istinat duvarının çökmesi sonucu göçük altında kaldı.

Yıkım yerinde bulunan diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine hızla gelen arama kurtarma ve itfaiye ekipleri ise göçük altında kalan çalışanı kurtarmak için çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalarının ardından Rasim Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.