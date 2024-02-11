Başkentin ulaşım altyapısını güçlendiren bir proje daha hayata geçiriliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Fen İşleri Daire Bakanlığı, Yenimahalle, Batıkent ve Demetevler bölgesini birbirine bağlayan Bağdat Caddesi üzerinde mevcutta sinyalize olarak hizmet veren kavşakta 600 metre uzunluğunda ve 2 gidiş 2 gelişe sahip altgeçit inşa edecek.

ABB, Yenimahalle Bağdat Caddesi üzerindeki yoğun trafik akışını düzenlemek, sürücülerin daha güvenli ve hızlı bir yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla, 600 metre uzunluğunda 2 gidiş-2 geliş olarak inşa edilecek katlı kavşağın uygulama projesini hazırladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, proje detaylarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak, ”Yeni projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz! Batıkent ve Demetevler bölgesini birbirine bağlayan Bağdat Caddesi üzerinde: 600 metre uzunluğunda kavşak, 2 gidiş-2 geliş olarak uygulama projesi hazır. Nisan 2024’te ihaleye çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yeni projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz”

600 metre uzunluğunda ve 2 gidiş 2 geliş şeklinde hizmet verecek altgeçidin projesinin hazırlandığını sosyal medya hesaplarından duyuran Yavaş, ”Yeni projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz! Batıkent ve Demetevler bölgesini birbirine bağlayan Bağdat Caddesi üzerinde: 600 metre uzunluğunda kavşak, 2 gidiş-2 geliş olarak uygulama projesi hazır. Nisan 2024’te ihaleye çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkentin trafik sorununa yenilikçi çözüm: 600 metrelik katlı kavşak projesi

Yenimahalle ilçesinde Batıkent ve Demetevler bölgesini birbirine bağlayan, Bağdat Caddesi ile Abdülhak Renda Caddesi kesişiminde bulunan ve mevcutta sinyalize olarak hizmet veren kavşakta 600 metre uzunluğunda 2 gidiş 2 geliş olacak şekilde katkı kavşak inşa edilecek.

Proje kapsamında katlı kavşak yapılması ve altgeçit üzerinde teşkil edilecek kavşak ile Yıldız Sanayi ve OSTİM bölgelerine trafik dağılımlarının daha konforlu hale getirilmesi planlanıyor. Bu sayede trafik kesintisiz hâle getirilerek, Yıldız Sanayi ve OSTİM bölgesine giriş ve çıkışlara neşter vurulmuş olacak. Bölgede yapılacak çalışmaların uygulama projesi hazırlanırken ihalesi ise Nisan 2024’te yapılacak.