Başkentte Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın havadan görüntülendi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Hurdacılar Sitesi'nde gece saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangın alanı havadan görüntülendi.

Başkentte Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın havadan görüntülendi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde Hurdacılar Sitesi’nde gece saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangın alanı havadan görüntülendi.

Atık maddelerin alev almasıyla başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki diğer fabrikalara sıçradı. Devasa alevlerin neden olduğu yoğun dumanlar çevreyi kaplaması dron ile görüntülendi. Çok sayıda polis, jandarma, sağlık, itfaiye, ABB ve AFAD ekipleri bölgede havadan destek vermek amacıyla Orman Genel Müdürlüğü ve Jandarma helikopterleri de seferber edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, çıkış nedeninin belirlenmesi için detaylı inceleme başlatıldı.

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Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürerken, yangında şu ana kadar yaralanma ve can kaybının olmadığı öğrenildi.