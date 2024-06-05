Basketbol Süper Ligi'nde final serisi başlıyor

Fenerbahçe ile A. Efes arasında oynanacak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi, yarın oynanacak ilk maçla başlayacak.

Basketbol Süper Ligi'nde final serisi başlıyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Fenerbahçe ile A. Efes arasında oynanacak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi, yarın oynanacak ilk maçla başlayacak.

Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı ile A. Efes takımları karşı karşıya gelecek. Ligde normal sezonu iki ekip de 25 galibiyet, 5 mağlubiyetle tamamladı. Play-off çeyrek finalinde Türk Telekom ile karşılaşan A. Efes, rakibini 2-0’lık seriyle geçerek yarı finale yükseldi. Bu turda P. Karşıyaka ile oynayan mavi-beyazlılar, rakibine maç kaybetmeden 103-80, 82-68 ve 90-97’lik skorlarla 3-0 elemeyi başardı. Fenerbahçe ise çeyrek finalde Aliağa Petkimspor’u 2-0’lık seriyle eleyerek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Beşiktaş ile karşılaşan sarı-lacivertliler, bu turda da rakibini ilk maçta 96-88, ikinci müsbakada 98-72 ve son karşılaşmada da 77-86’lık skorlarla mağlup ederek adını finale yazdırdı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Finalde saha avantajı normal sezonu lider bitiren A. Efes‘te olacak. Final serisinde 3 galibiyet alan ekip, Basketbol Süper Ligi’nde 2023-2024 sezonu şampiyonu olacak.

Play-off final serisinde program şöyle:

Yarın

20.30 A. Efes - Fenerbahçe (Sinan Erdem)

8 Haziran Cumartesi

20.30 A. Efes - Fenerbahçe (Sinan Erdem)

10 Haziran Pazartesi

20.30 Fenerbahçe - A. Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)