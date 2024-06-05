Basketbol Süper Ligi'nde final serisi başlıyor

Fenerbahçe ile A. Efes arasında oynanacak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi, yarın oynanacak ilk maçla başlayacak.

Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı ile A. Efes takımları karşı karşıya gelecek. Ligde normal sezonu iki ekip de 25 galibiyet, 5 mağlubiyetle tamamladı. Play-off çeyrek finalinde Türk Telekom ile karşılaşan A. Efes, rakibini 2-0’lık seriyle geçerek yarı finale yükseldi. Bu turda P. Karşıyaka ile oynayan mavi-beyazlılar, rakibine maç kaybetmeden 103-80, 82-68 ve 90-97’lik skorlarla 3-0 elemeyi başardı. Fenerbahçe ise çeyrek finalde Aliağa Petkimspor’u 2-0’lık seriyle eleyerek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Beşiktaş ile karşılaşan sarı-lacivertliler, bu turda da rakibini ilk maçta 96-88, ikinci müsbakada 98-72 ve son karşılaşmada da 77-86’lık skorlarla mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Finalde saha avantajı normal sezonu lider bitiren A. Efes‘te olacak. Final serisinde 3 galibiyet alan ekip, Basketbol Süper Ligi’nde 2023-2024 sezonu şampiyonu olacak.

Play-off final serisinde program şöyle:

Yarın

20.30 A. Efes - Fenerbahçe (Sinan Erdem)

8 Haziran Cumartesi

20.30 A. Efes - Fenerbahçe (Sinan Erdem)

10 Haziran Pazartesi

20.30 Fenerbahçe - A. Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)