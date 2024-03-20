Batı kesimler hariç tüm yurtta yağış bekleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Karadeniz üzerinden gelen yeni soğuk ve yağışlı sistem dolayısıyla en batı kesimler hariç yurt genelinde yağış ve ani sıcaklık düşüşü yaşanacağına dikkati çekti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Karadeniz üzerinden gelen yeni soğuk ve yağışlı sistem sonrası yurdun neredeyse genelinde yağış ve ani sıcaklık düşüşü beklediklerine dikkati çeken Çelik, “Hafta sonu da dahil olmak üzere sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek. Bununla birlikte özellikle iç bölgelerde rakımı göreceli biraz daha yüksek yerdeki yağışların da karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşmesini bekliyoruz. Perşembe günü Marmara, İç Ege, Akdeniz’in hemen hemen tamamında, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi de dahil olmak üzere tüm yurtta yağış bekliyoruz. Cuma ve cumartesi günü yine en batı bölgeler hariç olmak üzere tüm yurtta yine yağışlar devam edecek diyebiliriz. Ancak özellikle doğu bölgelerimizdeki yağışlar perşembe ve cuma günü yer yer kuvvetli olacak. Bölgesel olarak baktığımızda da Doğu Akdeniz, Güney Doğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu’nun güney ve batısında Perşembe günü kuvvetli yağışlar göreceğiz. Cuma günü ise Doğu Anadolu’nun güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağışlar olmasını bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“İstanbul’da perşembeyi cumaya bağlayan gece kısa süreli karla karışık yağmur görebiliriz”

İstanbul’da yağışların Perşembe ve Cuma günü devam edeceğini dile getiren Çelik, “Perşembeyi cumaya bağlayan gece sadece yüksek kesimlerde kısa süreli de olsa karla karışık yağmur geçişini görebiliriz. İstanbul’da en yüksek sıcaklıklar 10-11 derece civarında seyrediyor. Hafta başından itibaren İstanbul’daki sıcaklıkların hızla artacağını tahmin ediyoruz”

“Ankara’da genellikle karla karışık yağmur görebiliriz”

Ankara’da ise yağışların çoğunlukla gece saatinde görüleceğini vurgulayan Çelik, “Genellikle karla karışık yağmur şeklinde görülecek diyebiliriz. Yüksek kesimlerde yine kar yağışı görülebilir ancak Ankara’da kuvvetli bir kar yağışı görünmüyor. Belki yüksek kesimlerinde yollarda değil ama çatılarda kar örtüsü bırakabilir. Pazartesi günü ilk saatlerinden itibaren bu soğuk net bir şekilde hissedilecek fakat Salı günü 6-7 derece olacak sıcaklıkların tekrar 15 derecelere ve daha üzerine çıkmasını tahmin ediyoruz.

“İzmir’de hava parçalı ve çok bulutlu olacak”

İzmir’de yağış beklentisinin olmadığını ifade eden Çelik, “Hava, parçalı ve çok bulutlu olacak bu sistemde belki birazcık soğuk hava ile etkilenecek. İzmir’deki en yüksek sıcaklıklar önümüzdeki 3-4 gün boyunca 16-17 derece civarında seyredecek” şeklinde konuştu.