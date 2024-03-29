Bayraktar TB3 SİHA, 27 saat havada kaldığı 26. test uçuşunu başarıyla tamamladı

Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, 27 saat havada kaldığı 26. test uçuşunu da başarıyla tamamladı. Yerli elektro-optik sistem ASELFLIR-500 ile havalanan milli SİHA, 27 saatlik uçuşu sırasında gökyüzünde toplam 4 bin 600 kilometre mesafe kat etti.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, 27 saat uçuş gerçekleştirdiği 26. uçuş testini de başarıyla gerçekleştirdi. Bayraktar TB3, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirilen 26. test uçuşunda orta irtifada kesintisiz olarak 27 saat 19 dakika havada kaldı. 28 Mart günü saat 09.40’da başlayan uçuş, Bayraktar TB3’ün tekerlerinin piste değdiği 29 Mart saat 12.59’da başarıyla tamamlandı. Sınıfının en iyisi olan ASELFLIR-500 Elektro-Optik Sistem ile orta irtifadaki sistem ve dayanım performansının ölçüldüğü testlerin tamamını başarıyla geçti. Bayraktar TB3, 27 saatlik uçuşu sırasında gökyüzünde toplam 4 bin 600 kilometre mesafe kat etti.

Toplam uçuş 224 saat oldu

Bayraktar TB3 SİHA bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 224 saat havada kaldı. TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanan milli SİHA, 20 Aralık 2023’te gerçekleştirilen uzun uçuş testinde yere inmeden 32 saat havada kalmış ve gökyüzünde 5 bin 700 kilometre yol kat etmişti.