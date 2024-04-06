Bayram öncesi zabıtadan sıkı denetim

Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelinde şeker ve çikolata satan işyerlerine yönelik denetimler gerçekleştiriyor.

Bayram öncesi zabıtadan sıkı denetim
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Kamu düzeni, vatandaşın huzuru ve güvenliği için 7 gün 24 saat mesai yapan Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi denetimlerini sıkı şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda zabıta ekipleri, Silivri genelinde birçok marketlerde bayram ikramı olarak satılan şeker ve çikolatalara yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında marketlerde satılan şeker ve çikolataların son kullanma tarihleri, fiyat etiket durumları ile reyon ve kasa fiyatlarının kıyaslanması gibi birçok denetim gerçekleştirildi. 

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4dosgb
4dosgb
4dosgb
Bayram öncesi zabıtadan sıkı denetim
Bayram öncesi zabıtadan sıkı denetim
Bayram öncesi zabıtadan sıkı denetim
Bayram öncesi zabıtadan sıkı denetim
Bayram öncesi zabıtadan sıkı denetim
Bayram öncesi zabıtadan sıkı denetim
Bayram öncesi zabıtadan sıkı denetim
Bayram öncesi zabıtadan sıkı denetim