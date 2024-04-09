Bayram tatilinde Sakarya'da trafikte denetimler arttı

Bayram tatili ile birlikte Sakarya genelinde jandarma ekipleri trafikteki denetimlerini yoğunlaştırdı.

Ramazan Bayramı tatili ile birlikte Sakarya genelinde jandarma ekipleri kurallara uyularak, kazaların en aza indirilebilmesi amacı ile trafik denetimlerini artırdı. Bu çerçevede; İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, büyük çoğunluğunun hız kurallarına uyulmamasından kaynaklanan kazaların önlenebilmesi için 24 saat esasına göre radar denetimleri, emniyet kemeri, kırmızı ışık denetimi ve motosikletler için kask denetimlerini sürdürüyor.

Konuya ilişkin olarak İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azaltılması için sürücü ve vatandaşlarımızın daha duyarlı olmaları, özellikle hız limitlerine uymaları, emniyet kemerlerini takmaları, hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü olarak araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın ilgisi ve desteklerine büyük ihtiyaç vardır” ifadeleri yer aldı.