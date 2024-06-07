Bayram yolculuğu el öpmeye değil, yüzmeye

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Bursa Terminali’nde yoğunluk yaşanırken, 9 günlük tatili fırsat bilenler Akdeniz ve Ege sahillerindeki tatil mekanlarına akın ediyor. Bursa Terminali’ndeki firmalar da bakanlığın kararı doğrultusunda emeklilere yüzde 20 indirimli bilet uygulamasını başlattılar.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla beraber aile ve akraba ziyaretlerinin yanı sıra tatil planları yapanlar günler öncesinde Bursa Terminali’ne akın etti. Şimdiden tükenen biletler sonrası firma sahipleri talebe ek seferlerle cevap vermeye çalışırken, Bursalılar da en çok Akdeniz ve Ege kıyılarını tercih edenlerden oldu. Dönüş biletlerinin şimdiden tükendiğine belirten firma yetkilileri, bilet almayı son dakikaya bırakan yolcuların mağduriyet yaşayacağına dikkat çekti

2023-2024 eğitim-öğretim döneminin sona erdiği 14 Haziran günü yaşanacak yoğunluğa dikkat çeken yetkililer, vatandaşların mağdur olmaması için yolculuğu son güne bırakmaması gerektiğini dile getirdiler.

Biletlerini gidiş ve dönüş olarak almalarında hem yer konusunda sıkıntı yaşamayacaklarını, hem de bazı indirimlerden yararlanabileceklerini belirten Pamukkale Turizm Bursa Bölge Müdürü Hamit Ocak, "Bayram tatilinin başlamasına sayılı günler kaldı. Bunun yanı sıra okullar da kapanıyor. Bu sene biraz yoğunluğu fazla hissedeceğiz. Ancak biz şimdiden tüm önlemlerimizi aldık. Tüm ek seferlerimizi ayarladık. Vatandaşlarımıza gereken kolaylığı sağlamak adına gece gündüz ekiplerimiz çalışıyor" diye konuştu.

Bayram tatili yolculuğunun memlekete değil de Akdeniz ve Ege kıyılarına daha yoğun olduğunu belirten Ocak, "Vatandaşlarımız, havaların sıcak olması, 9 günlük tatil ve sezonun yeni başlayacak olmasıyla sahil kesimlerini tercih ediyor. Biz firma olarak gereken önlemleri alarak ek seferler hayata geçirdik. Yaz menümüzle yolcularımıza huzurlu bir yolculuk yaşatacağız. Ayrıca yolcularımıza dondurma ikramımız oluyor" dedi.

Emeklilere yüzde 20 indirim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024’ün "Emekliler Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla, otobüslerle şehirlerarası seyahat edecek emeklilere yüzde 20 indirimli bilet alma imkanı da sağlanmaya başlandı.