Bayramda Küçükelmalı Tabiat Parkı karavancıların gözdesi oldu

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı Ramazan bayramında kamp ve karavan turizminin gözdesi oldu.

Bilecik’in en çok ziyaretçi ağırlayan mesire alanların başında yer alan Küçükelmalı Tabiat Parkı 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla günübirlik ziyaretçilerin yanı sıra karavan yoğunluğu dikkat çekti.

Pazaryeri ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta ve bulunan ve çevre illerden gelen günü birlik ziyaretçilerin en başta tercihi olan Küçükelmalı Tabiat Parkı, doğası ve eşsiz gölet manzarası ile karavancıların uğrak noktası oldu.

Tabiat parkında tatilcilerin kimi bir kaç gece konaklarken kimi haftalarca kaldığını vurgulayan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Pazaryeri ilçesi artık turizm cenneti olma yolunda bir adım daha ilerledi" dedi.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 150 den fazla karavancının Küçükelmalı Tabiat Parkında konaklama yapmak için Pazaryeri Belediyesi ile iletişime geçtiğini ifade eden Başkan Tekin, bayramın ilk 2 günü tabiat parkında 90 karavancının kamp yapmak için geldiğini, gelen karavancıların ise Eskişehir, Bursa, İzmir, Ankara Kocaeli, Kütahya başta olmak üzere çevre iller ve ilçelerden olduğunu söyledi.