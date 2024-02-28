BEDAŞ duyurdu: Kesintiler yapılacak!

BEDAŞ, Silivri’de planlı ve bakım çalışması kapsamında 29 Şubat 2024 Perşembe günü elektrik kesintilerinin yapılacağı mahalle ve sokakları açıkladı.

2024-02-29 09:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah GİRGİN sk / MİMAR SİNAN mah ALİ KAHRAMAN, AYDAN, BASIN, BELKIS HANIM, BEYAZEVLER, BEYAZIT, BORA, BOĞAZİÇİ, BUCAK, BURAK, DAMLA, DENİZALTI, DOKTOR TAHSİN YUSUFOĞLU, DOĞUŞ, DİKKAYA, DİNÇER CEBECİ, EBRU ELA, EGE, ELMASAĞA, ERBAA, EYLEM, FERİT GÜNDOĞAN, FETHİ ALTINTAŞ, FEYYAZ ALTINORAK, GARDENYA EVLERİ, GURBET, GÜRSU, HALKEVİ, HASAN ÜSTÜN, HASESKİ, HAYRİYE, HAZAL, HEMŞİN, HİRA, KADER, KADRİ TEZEL, KAMER, KARAKAŞ, KAYA, KERVAN, KIRÇEŞME, KORKMAZ ÇIKMAZI, KORKUT, KÖSTEMİR, MAHMUT İKİNCİ, MEDENİ, MÜRVET, MİMAR SİNAN, NADİDE, NARDENK, NURETTİN ÇAMLIDAĞ, NİL, NİLAY, ORUÇGAZİ, OZAN, OĞUZHAN, PARK, PIRILTI, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, REŞİTPAŞA, SARAYKÖY, SEDAT AKINCI, SERAP, SIRAT, SÜLEYMAN AYGEN, SÜLEYMAN GİRGİN, TÜTEN, ULAŞ, UYGUÇ, UĞUR DÜNDAR, YASİN, YAY, YAŞAM, YETKİN, YILDIRAN, ZAFER KIZILTAN, ÇAYIRDERE, ÇAĞLAYAN, ÇİĞ, ÖRNEK, ÖZDİL, ÖZGE, ÖZGÜL, ÖZLEM, ÖZMEN, ÖZNUR, İLKNUR, İNCİ, İNÖNÜ, ŞADIRVAN, ŞARKI, ŞEHİT MEHMET DURACA sk bölgelerinde 29/02/2024 09:00:00 - 29/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-02-29 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ERTUĞRULGAZİ, KATİP ÇELEBİ, KİRİŞHANE, MEMDUHOĞLU, NAFİZ, NAHİT, RAHMET, REZZAN, RIZA, SEMİH, SULTANAHMET, TARKAN, TEKİNER, TEVFİK FİKRET, TİRYAKİ, ÖKSÜZ, ŞAİKA, ŞEFİKA, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİR sk / KURFALLI mah TARLA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 29/02/2024 09:00:00 - 29/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-02-29 09:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALBAY YUNUS DİRİK, ALTIN, BERRAK, BİZİM, DERİN, ERCİYES, GÖÇMEN, GÜMÜŞ, KOSOVA, MEHMET YILDIZ, TEPEÜSTÜ, TURGUT ÖZAL, ÇUKUR ÇEŞME. sk bölgelerinde 29/02/2024 09:00:00 - 29/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-02-29 13:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ERTUĞRULBEY sk / FEVZİPAŞA mah ACIBADEM, AKGÜL, AKINALP, ASUDE, AYGÜL, BAHÇELİ, BAĞDAŞ, BENGİ, CENGİZ, DERMAN, DEVRAN, DOĞANAY, GAZİPAŞA, GÜLSEVER, GÜLÇİN, HURMA, HÜNKAR, KANUNİ, KARAAĞAÇ, KARABULUT, KETEN, KRİSTAL, KUŞAK, KÜRE, NAMIK KEMAL, NANE, SARIPAŞA, SELİMİYE, YALNIZ, YAVER, YUSUF ZİYA KAYA, ZÜBEYDE HANIM, ZİYA GÖKALP, ÇAMLICA, ÇAYBAŞI, ÇAĞLA, İLKYAZ, İSMAİL HAKKI BİLGİÇ, ŞİMŞEK sk / ORTAKÖY mah ÖKTEN sk / ÇELTİK mah İSKENDERİYE sk / İSMETPAŞA mah AKDAL, DOBRA, DUMAN, DURAK, EVREN, FERİDE, FİLİZ, GAZİ RECEP ASLANTÜRK, GELİN, GÖLET, GÜLBAHAR, GÜLNAZ, GÜNBEY, GÜNEBAKAN, HALİÇ, HAZAN, ISIRGAN, KIVRIMLI, KÖPRÜ, LALE BAHÇE, LAVANTA, MAREŞAL, MATARACI, METE, NAGİHAN, NAM, NAMIK KEMAL, NAZAR, ORAL, ORHANGAZİ, PAMUKTEPE, TAŞMERDİVEN, TÖRE, ULUKAN, UYANIK, UZAY, VAHDETTİN, VARDAR, YASEMİN, YEMEN, YÖRÜK, ÇAMLICA, ÇOBANYILDIZI, ÖZEL, İKBAL, İRİS, İŞCAN, ŞAİR AKİF sk bölgelerinde 29/02/2024 13:00:00 - 29/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.