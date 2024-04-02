Bedel '5 yıllık kazanımların takipçisiyiz ve takipçisi olacağız'

Silivri Ülkü Ocakları Başkanı Özgür Bedel, yapılan seçimler sonrasında yazılı bir açıklama yaparak “Son yapılan yerel seçimler Türk demokrasi ve Türk kültürüne uygun bir hava içinde geçmiştir. Sonuçları her ne kadar bizleri üzmüş olsa da milletimizin iradesi her şeyin üzerinde olduğu bir gerçektir. Üç Hilal belediyeciliğinin 5 yıllık kazanımlarının takipçisiyiz ve takipçisi olacağız. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım’ın talimatlarıyla Sayın il başkanımız Alparslan Doğan’ın rehberliğinde Ülkü Ocakları Silivri İlçe Başkanlığı olarak menzilimizden bir milim sapmadan yorulmadan durmadan ülkümüze kızıl elmamıza yolculuğumuz devam edecektir.” dedi