Beşiktaş, Al-Musrati'nin maliyetini açıkladı

Beşiktaş, Al-Musrati’nin transfer sürecinin tamamlandığını KAP’a bildirdi. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, oyuncunun transferi için Braga’ya kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro, sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda da zorunlu satın alma bedeli olarak 11 milyon Euro ödeme yapılacağı duyuruldu.

Beşiktaş, 27 yaşındaki Libyalı orta saha oyuncusu Al-Musrati’nin transfer sürecinin tamamlandığını KAP’a bildirdi. Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklamada, “Almoatasembellah Ali Mohamed Al-Musrati’nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. SC Braga kulübüne 2023-2024 sezonu için net 1 milyon Euro kiralama bedeli ödenecektir. Ayrıca sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girecek ve SC Braga kulübüne transfer bedeli olarak 11 milyon Euro ödeme yapılacaktır” denildi.