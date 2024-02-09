Beşiktaş, Al-Musrati'nin maliyetini açıkladı

Beşiktaş, Al-Musrati'nin transfer sürecinin tamamlandığını KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, oyuncunun transferi için Braga'ya kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro, sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda da zorunlu satın alma bedeli olarak 11 milyon Euro ödeme yapılacağı duyuruldu.

Beşiktaş, Al-Musrati'nin maliyetini açıkladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Beşiktaş, Al-Musrati’nin transfer sürecinin tamamlandığını KAP’a bildirdi. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, oyuncunun transferi için Braga’ya kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro, sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda da zorunlu satın alma bedeli olarak 11 milyon Euro ödeme yapılacağı duyuruldu.

Beşiktaş, 27 yaşındaki Libyalı orta saha oyuncusu Al-Musrati’nin transfer sürecinin tamamlandığını KAP’a bildirdi. Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklamada, “Almoatasembellah Ali Mohamed Al-Musrati’nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. SC Braga kulübüne 2023-2024 sezonu için net 1 milyon Euro kiralama bedeli ödenecektir. Ayrıca sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girecek ve SC Braga kulübüne transfer bedeli olarak 11 milyon Euro ödeme yapılacaktır” denildi.

MDK
MDK
MDK
MDK