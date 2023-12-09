Beşiktaş, bu sezon evinde ilk mağlubiyetini yaşadı

Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon sahasında ilk yenilgisini Fenerbahçe karşısında aldı.

Beşiktaş, bu sezon evinde ilk mağlubiyetini yaşadı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Beşiktaş, Süper Lig’de bu sezon sahasında ilk yenilgisini Fenerbahçe karşısında aldı.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Fenerbahçe’ye 3-1 kaybetti. Böylelikle siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonunda iç sahadaki ilk yenilgisini aldı. Kartal, Fenerbahçe müsabakasına kadar sahasında oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etmişti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Beşiktaş, Dolmabahçe’de bu sezon Pendikspor mücadelesinde sahadan 1 puanla ayrılırken, sırasıyla Sivasspor’u 2-0, Kayserispor’u 2-1, İstanbulspor ile Gaziantep FK’yı 2-0 ve son olarak da Başakşehir’i 1-0 mağlup etti.