Beşiktaş, bu sezon evinde ilk mağlubiyetini yaşadı
Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon sahasında ilk yenilgisini Fenerbahçe karşısında aldı.
Beşiktaş, Süper Lig’de bu sezon sahasında ilk yenilgisini Fenerbahçe karşısında aldı.
Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Fenerbahçe’ye 3-1 kaybetti. Böylelikle siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonunda iç sahadaki ilk yenilgisini aldı. Kartal, Fenerbahçe müsabakasına kadar sahasında oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etmişti.
Beşiktaş, Dolmabahçe’de bu sezon Pendikspor mücadelesinde sahadan 1 puanla ayrılırken, sırasıyla Sivasspor’u 2-0, Kayserispor’u 2-1, İstanbulspor ile Gaziantep FK’yı 2-0 ve son olarak da Başakşehir’i 1-0 mağlup etti.