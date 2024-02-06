Beşiktaş, bugünkü antrenmanda özel misafirlerini ağırladı

Beşiktaş Futbol A Takımı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bugün yapılan antrenmanda Kahramanmaraş'tan gelen depremzedeler, özel eğitimli çocuklar ve Çekmeköy Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibini ağırladı.

Beşiktaş, bugünkü antrenmanda özel misafirlerini ağırladı
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Beşiktaş Futbol A Takımı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bugün yapılan antrenmanda Kahramanmaraş’tan gelen depremzedeler, özel eğitimli çocuklar ve Çekmeköy Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibini ağırladı.

Beşiktaş A Futbol Takımı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanda, Kahramanmaraş’tan gelen depremzedeler, özel eğitimli çocuklar ve Çekmeköy Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibini ağırladı. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketinin 1. yıl dönümünde düzenlenen etkinlikte, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Teknik Direktör Fernando Santos, teknik ekip ve futbolcular yer aldı.

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Siyah-beyazlıların antrenmanını izleyen misafirler daha sonra teknik ekip ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.