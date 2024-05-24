Beşiktaş Çarşı'da kupa coşkusu

Ziraat Türkiye Kupası Finali'ni Beşiktaş Çarşı'da takip eden siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarının kupayı kazanmasıyla birlikte büyük coşku yaşadı.

Beşiktaş Çarşı'da kupa coşkusu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Ziraat Türkiye Kupası Finali’ni Beşiktaş Çarşı’da takip eden siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarının kupayı kazanmasıyla birlikte büyük coşku yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Beşiktaş, Trabzonspor’u 3-2 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Beşiktaş Çarşı’da bayram havası oluştu. Siyah-beyazlı taraftarlar çarşıda toplanarak kupa şampiyonluğunu büyük coşkuyla kutladı. Meşaleler yakan taraftarlar, tezahürat ve marşlarla kupa zaferinin sevincini geç saatlere kadar sürdürdü.

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