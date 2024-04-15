Beşiktaş, Fernando Santos'u KAP'a bildirildi
Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos'un sözleşmesinin feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos’un sözleşmesinin feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayıran siyah-beyazlı kulübün KAP’a bildiriminde şu ifadeler yer aldı:
"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Fernando Manuel Fernandes Da Costa Santos’un sözleşmesi 14.04.2024 tarihi itibarıyla karşılıklı olarak feshedilmiştir."