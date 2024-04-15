Beşiktaş, Fernando Santos'u KAP'a bildirildi

Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos'un sözleşmesinin feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş, Fernando Santos'u KAP'a bildirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos’un sözleşmesinin feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayıran siyah-beyazlı kulübün KAP’a bildiriminde şu ifadeler yer aldı:

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"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Fernando Manuel Fernandes Da Costa Santos’un sözleşmesi 14.04.2024 tarihi itibarıyla karşılıklı olarak feshedilmiştir."