Beşiktaş ligde evinde 7. galibiyetini aldı

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında konuk ettiği Trabzonspor’u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, bu sezon ligde evinde 7. galibiyetini elde etti. Siyah-beyazlılar, sahasında oynadığı son 6 müsabakada ise 2. kez 3 puan aldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında ağırladığı Trabzonspor’u 2-0’la geçti. Bu sezon ligde sahasındaki 12. müsabakaya çıkan siyah-beyazlılar, 7. galibiyetini elde etti. Evinde 2 beraberlik, 3 de mağlubiyet alan Kara Kartal, Tüpraş Stadyumu’nda oynadığı son maçlarda ise kazanmakta zorlanıyordu. Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasına kadar Dolmabahçe’de son 5 mücadelede 1 kez kazanmıştı.