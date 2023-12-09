Beşiktaş, Rıza Çalımbay ile ligde ilk yenilgisini aldı
Beşiktaş, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Süper Lig'de ilk yenilgisini aldı.
Beşiktaş, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Süper Lig’de ilk yenilgisini aldı.
Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında karşı karşıya geldiği Fenerbahçe’ye 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla Teknik Direktör Rıza Çalımbay idaresinde ligdeki ilk yenilgisini aldı.
Beşiktaş, Çalımbay ile evinde Başakşehir’i 1-0, dış sahada Samsunspor’u 2-1 mağlup ederken, deplasmanda ise MKE Ankaragücü’yle 1-1 berabere kaldı.
Rıza Çalımbay yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. maçında geçtiğimiz hafta da Belçika temsilcisi Club Brugge’a sahasında 5-0 kaybetmişti.