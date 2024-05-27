Beşiktaş'ta 2023-2024 sezonu böyle geçti

Trendyol Süper Lig’de 2023-2024 sezonunu 56 puanla altıncı sırada tamamlayan Beşiktaş, 2011-2012 sezonundan sonra (55) en düşük puanda kaldığı dönemde Türkiye Kupası’nı kazanarak taraftarını mutlu etmeyi başardı.

Trendyol Süper Lig’de 2023-2024 sezonu dün oynanan müsabakalarla tamamlandı. Beşiktaş, 38 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 yenilgi sonucu sezonu 56 puanla altıncı sırada tamamladı. Rakip ağları 52 kez sarsan siyah-beyazlı takım, filelerinde ise 47 gole engel olamadı.

5 teknik adam takımın başına geçti

Sezona Şenol Güneş yönetiminde başlayan Beşiktaş, tecrübeli teknik adamla 7’si Süper Lig, 8’i de UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme ve grup aşaması olmak üzere 15 maça çıktı. Güneş, Avrupa’da 8 mücadelede 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşarken, ligde ise 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Şenol Güneş’in ardından yardımcılığını yapan Teknik Sorumlu Burak Yılmaz takımın başına geçti. Yılmaz’ın bu macerası sadece 6 karşılaşmayla sınırlı kaldı. Süper Lig’de 4 müsabakada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, Burak Yılmaz idaresinde Avrupa Konferans Ligi’nde ise Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’e 3-1 ve 2-1’lik skorlarla yenildi. Ardından takımı kulübün efsane isimlerinden Rıza Çalımbay’a emanet eden Kartal’da bu dönem de uzun soluklu olmadı. Çalımbay’ın ikinci Beşiktaş serüveni sadece 7 maç sürdü. Ligde 5 müsabakaya çıkan Rıza Çalımbay idaresindeki Beşiktaş, 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Çalımbay sonrası ligde takımın başında 3 mücadelede yer alan Serdar Topraktepe ise 2 galibiyet, 1 yenilgiyle görevi Portekizli teknik adam Fernando Santos’a devretti. Büyük beklentilerle takımın başına geçen Santos da beklentileri karşılayamadı. Süper Lig’de 13, Türkiye Kupası’nda 3 karşılaşma olmak üzere toplam 16 müsabakada 7 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet sonucu 1.56 puan ortalamasıyla siyah-beyazlılarla yolları ayrıldı.

Santos ayrılığından sonra takım yeniden Serdar Topraktepe’ye emanet edildi. Topraktepe, ikinci döneminde ligde 6 maçta 2’şer galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik alırken, Türkiye Kupası şampiyonluğuyla hem sezonu hem de kariyerini taçlandırdı.

Yönetim değişikliği yaşandı

Süper Lig’in ilk yarısında siyah-beyazlı takımda yönetim değişikliği de yaşadı. Avrupa Konferans Ligi’nde iç sahada alınan 3-2’lik Lugano yenilgisi sonrası Teknik Direktör Şenol Güneş ile yollar ayrılırken, Ahmet Nur Çebi yönetimi de seçime gitme kararı aldı. 3 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul sonrasında da başkanlığa Hasan Arat seçildi. Arat, Beşiktaş’ın 35. başkanı oldu.

2011-2012 sezonunda sonra en düşük puan

Sezonu 56 puanda bitiren Beşiktaş, 2011-2012’den sonra en düşük puanda kaldı. Kartal, söz konusu sezonu 55 puanla dördüncü basamakta bitirmişti. Sıralama olarak bakıldığında ise 2021-2022 sezonu tekrarlandı.

9 sezon sonra derbi kazanamadı

Beşiktaş, Süper Lig’de sezonu derbi galibiyeti alamadan kapadı. Fenerbahçe’ye 3-1 ve 2-1’lik skorlarla kaybeden siyah-beyazlı takım, Galatasaray’a ise 2-1 ve 1-0’lık skorlarla yenildi. Bu sonuçlarla Kartal, 2014-2015 sezonundan sonra ligi derbilerde 3 puan alamadan kapadı.

52 gol 12 farklı oyuncudan geldi

Kara Kartal’ın sezon boyunca ligde attığı 52 gol 12 farklı futbolcudan geldi. Siyah-beyazlıların, ligdeki en skorer ismi 11golle Semih Kılıçsoy oldu. Kılıçsoy’u 7 golle Colley takip etti. Cenk Tosun’un 6 golü bulunurken, Rashica ve Aboubakar da 5’şer gol kaydetti. Beşiktaş’ta Salih Uçan, Ghezzal ve Worrall’ın da 1’er golü bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekibin 1 golü de hanesine rakip takımın kendi kalesine attığı golden yazıldı.

Tüm kulvarlarda ise taraftarlarına 83 kez gol sevinci yaşatan Beşiktaş’ta 12’şer golle Semih Kılıçsoy ile Vincent Aboubakar zirvede. Cenk Tosun’un 9, Colley’im de 8 golde imzası var.

En çok süre alan Mert Günok

Siyah-beyazlılarda ligde 32 maçta 2 bin 544 dakika sahada kalan tecrübeli file bekçisi Mert Günok, en fazla süre alan futbolcu oldu. Mert’i, 29 müsabakada 2 bin 459 dakikayla Gedson Fernandes takip etti. 34 karşılaşmada 2 bin 346 dakika siyah-beyazlı formayı terleten Necip Uysal da bu alanda üçüncü basamakta bulunuyor.

En çok maç oynayan futbolcu unvanı da 34 mücadeleyle Cenk Tosun’da. Cenk, 34 maçta bin 951 dakika görev aldı. Muleka, Necip Uysal ile Mert Günok’un da 30 müsabakası bulunuyor.

Türkiye Kupası sezonun tesellisi oldu

Süper Lig’de kötü bir sezon geçiren Beşiktaş, taraftarına kendini Türkiye Kupası’nı kazanarak affettirdi. Finalde Trabzonspor’u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, kupayı 11. kez müzesinde götürdü. Kartal, böylelikle gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele etme hakkı da kazandı.