Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü yangında hayatını kaybeden Gökhan Yıldırım toprağa verildi

Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın en alt katındaki işletmede çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlardan Gökhan Yıldırım, Sultanbeyli'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü yangında hayatını kaybeden Gökhan Yıldırım toprağa verildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Beşiktaş’ta 16 katlı bir binanın en alt katındaki işletmede çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlardan Gökhan Yıldırım, Sultanbeyli’de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Geçtiğimiz gün Beşiktaş’taki 16 katlı bir binanın -1 ve -2. katında bulunan gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden vatandaşlardan 37 yaşındaki Gökhan Yıldırım için Sultanbeyli’de bulunan Abdurrahman Gazi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazına İstanbul Valisi Davut Gül Ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Yıldırım’ın ailesi, ve yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından Gökhan Yıldırım, Osmangazi Mezarlığı’na defnedildi.

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