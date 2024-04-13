Beşiktaş'ta Santos dönemi sona erdi

Beşiktaş, Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Beşiktaş'ta Santos dönemi sona erdi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan

Beşiktaş, Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Samsunspor ile berabere kalarak kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş’ta Teknik Direktör Santos’un görevine son verildi. Santos, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında istifa etmeyi düşünmediğini açıklamıştı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Fernando Santos’la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Santos’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Futbol A takımımızın teknik sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır" denildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb