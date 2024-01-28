Beşiktaş'ta son 5 yılda birçok proje hayata geçti

Beşiktaş Belediyesi, son 5 yılda ilçede yaşayan herkesin hayatını kolaylaştıran birçok projeyi hayata geçirdi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat döneminde gerçekleşen projeler arasında Öğrenci-Ye, Saha Çözüm Hareketi, Aşevi, Halk Market ve Mağaza, Beltaş Sosyal Tesisleri, altyapı çalışmaları ve 7/24 veterinerlik hizmeti gibi çalışmalar ön plana çıktı.

Beşiktaş Belediyesi, son 5 yılda öğrenciler başta olmak üzere ileri yaştaki vatandaşları, çocukları, gençleri ve hayvanları sokak hayvanlarını kapsayan birçok projeyi hayata geçirdi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın başkanlığı döneminde gerçekleşen ve Beşiktaş’ta ilk ve en çok olma özelliği taşıyan projelerin başında öğrencilerin ücretsiz yemek yiyebileceği ‘Öğrenci-Ye’ projesi geldi. Aynı zamanda ilçenin 50 yıldır kronik altyapı sorunları ve sel baskınları da yapılan çalışmalar sonucunda tarihe karıştı.

Beşiktaş’ta son 5 yılda gerçekleşen ve ilk olma özelliği taşıyan projeler arasında; acil hayvan ambulansları ile 7/24 sokak hayvanlarının tedavi ihtiyaçlarının karşılandığı MOBİVET projesi, engelli vatandaşları yaşamını kolaylaştıran projeler, yaşlı vatandaşlar için faaliyetlerin düzenlendiği 65 + Yaşam Ofisi projesi, hem esnafa hem de vatandaşa ekonomik avantajlar sağlayan Semt Kart projesi ve aşevi projeleri dikkat çekiyor.