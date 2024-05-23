Beşiktaş - Trabzonspor maçından notlar

Türkiye Kupası Finali’nde Trabzonspor ile karşılaşan Beşiktaş’ta Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe, Süper Lig’de son oynadıkları Hatayspor müsabakasının 11’ine göre 7 değişiklikle sahaya çıktı. Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı ise ligde Başakşehir’i mağlup eden kadroyu bozmadı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geliyor. Bu zorlu karşılaşmada Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Trendyol Süper Lig’de son oynadıkları ve 2-2 berabere sona eren Hatayspor maçının 11’ine göre 7 değişikliğe gitti.

Toprektepe; Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha, Demir Ege, Rashica, Chamberlain, Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun’un yerine, Mert Günok, Svensson, Necip Uysal, Salih Uçan, Gedson, Ghezzal ile Muleka’ya yer verdi.

Beşiktaş, Trabzonspor karşısına şu 11 ile çıktı:

“Mert Günok - Svensson, Necip Uysal, Colley, Masuaku - Al-Musrati, Salih Uçan, Gedson, Ghezzal, Muçi - Muleka.”

Abdullah Avcı kazanan kadroyu korudu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş karşısına ligde 1-0 galip geldikleri Başakşehir mücadelesinin aynı 11’yle çıktı.

Avcı; “Uğurcan Çakır - Menuier, Denswil, Mendy, Eren Elmalı - Umut Güneş, Berat Özdemir, Bardhi, Visca, Fountas, Onuachu” 11’ini finalde sahaya sürdü.

Şehitler için siyah kol bandı ve saygı duruşu

Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde şehit düşen askerler için 62. Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Aynı zamanda takımlar siyah kol bandı ve ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’ pankartı ile sahaya çıktı.

Bakan Bak, tribünden takip etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da kupa finalini tribünden takip etti. Bakan Bak, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan Beşiktaş ile Trabzonspor final mücadelesini protokol tribününde izledi.

Olimpiyat Stadyumu kapalı gişe

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında her iki takım taraftarı da kendilerine ayrılan yerleri doldurdu. Siyah-beyazlı taraftarlar, finali doğu ve kuzey tribünlerinde takip ederken, bordo-mavililer ise batı ve güney tribünlerinde yer aldı

Öte yandan tribünlere de 50 bin adet Türk bayrağı da dağıtıldı.

Maç öncesi konser

Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde sanatçılar Sefo ve Norm Ender de sahne aldı. Öte yandan Norm Ender, Cumhuriyetin 100. yılı için yaptığı ‘Parla’ şarkısını söyledi.