Beşiktaşlı yöneticilerden, TFF'ye olağanüstü seçimli genel kurul çağrısı!

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ile Asbaşkanlar Mete Vardar ve Onur Göçmez, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) bir an önce olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerektiğini söylediler. Siyah-beyazlı yöneticiler, bu konuda pazartesi günü noter huzurunda kulüp olarak 7 delegeyle birlikte imza vereceklerini de belirttiler.

Süper Lig kulüpleri, Kulüpler Birliği Vakfı’nın Maslak’ta bulunan ofisinde Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’a gitmesi için noter huzurunda imza toplamaya başladı.

Kulüplerin İstanbul’da bulunan temsilcilerinin Kulüpler Birliği’nde, bazı kulüp temsilcilerinin ise bulundukları şehirlerde noter onaylı imzalarını vereceği aktarıldı.

Bu bağlamda Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ile Asbaşkanlar Mete Vardar ve Onur Göçmez de destek amacıyla Kulüpler Birliği Vakfı’na geldi. Siyah-beyazlı yöneticiler, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mete Vardar: “18 Temmuz kararını çok geç buluyoruz”

Çok önemli bir gündemle toplandıklarını dile getirerek sözlerine başlayan Mete Vardar, “Özellikle son zamanlarda olan olayları hepimiz izliyoruz, görüyoruz. Bugün burada olma sebebimiz Kulüpler Birliği’nde çok değerli kulüp başkanları ve yöneticileri ile beraber bir sürece girdik. Bununla ilgili de özellikle 18 Temmuz olarak ifade edilen ama resmi bir karar olmadığını gözlemlediğimiz kararla ilgili, çok daha önceden federasyon ve tüm kurulları ile beraber seçime gitmesi gerekiyor. 18 Temmuz kararını başkanımız ve tüm yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla beraber çok geç buluyoruz. Beşiktaş kulübü de pazartesi günü tüm delegeleri ile beraber 7 kişi olarak imzasını atmış olacak. Bugün bu konuştuğumuz konuda Beşiktaş belki imzayı pazartesi günü atacak ama aylardır zihinlerde bu imzayı attık. Bu konunun değişmesi gerektiğini ve çok daha önceden bu kararın verilmesi gerektiği ile ilgili Beşiktaş Kulübü olarak çok net olarak ifade ettik. Bugün geldiğimiz noktada ne yazık ki tüm olumsuzlukların yaşandığı, hiç yaşanmadığı kadar sıkıntılarla karşılaştığımız bir sezon yaşıyoruz. Bu seçimin özellikle Avrupa Şampiyonası’ndan önce yapılmasının aynı zamanda milli takımımıza da Avrupa Şampiyonası’nda daha fazla katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Onur Göçmez: “Türk futbolunun bir sezon daha kaybedecek durumu söz konusu değildir”

Onur Göçmez ise Türk futbolunun geleceği için bir araya geldiklerini belirterek, “Burada güzel bir şey var. Kıymetli ve değerli başkanlarımız Türk futbolu için burada. Beşiktaş da Türk futbolunun geleceği için burada. Türk futbolunun bir sezon daha kaybedecek durumu söz konusu değildir. Çok hızlı ve derhal bir değişime girmesi lazım. Sadece yönetim olarak değil, tüm kurulları olarak bu değişimin yapılması lazım. Tüm futbol şubesi başkanlarımız ve Beşiktaş, Türk futbolunun geleceği için buradadır” cümlelerine yer verdi.

TFF’nin olağanüstü seçime gitmesi konusunda herhangi bir tarih konuşulup konuşulmadığıyla alakalı da Göçmez, “En kısa zamanda. Belli bir tüzük var, belli bir toplanması gereken imza var. En kısa zamanda Türk futbolunun bir değişime ihtiyacı var. Bunun için tarih belirlemek bizim görevimiz değil. Bizim burada değerli federasyon yöneticilerimize verdiğimiz mesaj budur. Hızlı bir şekilde Türk futbolunun geleceğini kurtarmaları adına düzgün bir karar almalarını bekliyoruz. Tarih onların vereceği bir karar” değerlendirmesini yaptı.

Hüseyin Yücel: “Beşiktaş olarak ilk günkü duruşumuzu aynı şekilde sergilemeye devam ediyoruz”

İkinci Başkan Hüseyin Yücel de Beşiktaş olarak bu konudaki ilk günkü duruşlarını sergilediklerini aktardı. Yücel, “Burada Kulüpler Birliği’ne destek amacıyla toplandık. Bizler Beşiktaş Kulübü olarak, ilk gün hangi noktadaysak bugün de yine aynı noktadayız. Benim burada kulüplerimize bir çağrım olabilir, özellikle bazı kulüplerimize. Sabah başka uyanıp farklı söylemlerde bulunup, akşam yatarken farklı söylemlerde bulunan kulüplerimizi biraz daha tutarlı olmaya davet ediyorum. Biz Beşiktaş olarak ilk günkü duruşumuzu aynı şekilde sergilemeye devam ediyoruz. İnşallah hayırlısı olur” şeklinde konuştu.

TFF Genel Kurulu’nda oy kullanma hakkı bulunan delegelerin 40’ının noterden imzasının federasyona ulaşması halinde TFF Yönetim Kurulu’nun, statüye göre 1 ay içinde olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerekiyor. Federasyonun seçime gitmemesi durumunda oy kullanan delegelerin konuyu FIFA’ya taşıma hakkı bulunuyor.