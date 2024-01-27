Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık yeniden aday gösterildi

İstanbul’un ilk Şehir Plancısı Belediye Başkanı olma özelliğiyle dikkat çeken Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 31 Mart 2024’te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ikinci kez Beylikdüzü Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 31 Mart 2024’te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ikinci kez Beylikdüzü Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. İstanbul’un ilk Şehir Plancısı Belediye Başkanı kimliğiyle dikkat çeken Mehmet Murat Çalık, görev süresi boyunca ilçede ortak akıl, ortak çaba ve partilerüstü katılımcı bir yaklaşımla çocukları, gençleri ve kadınları önceleyen birçok projeyi hayata geçirdi. Çalık, insan ve çevre odaklı ‘Yaşam Vadisi’, ‘Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek’ anlayışıyla hayata geçirilen ‘Beslenme Saati’ uygulaması, afet risklerini en aza indirgemek amacıyla ‘Dirençli Kent Beylikdüzü’ sloganıyla hayata geçirilen ‘Afet Yönetim Modeli’ gibi birçok projeyle Türkiye’ye örnek olan çalışmalara imza attı.

“Tam yol ileri Beylikdüzü”

Hayata geçirilen projelerle tüm Türkiye’ye örnek olduklarını dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nde sadece belediyecilik yapmadık. Yeni bir anlayışla, Beylikdüzü aklını, Beylikdüzü farkını ortaya koyduk. Zor zamanlarda umutlu öyküler biriktirdik. Beş yıl önce Ekrem Başkanımızdan aldığımız bayrağı, İstanbul Büyükşehir Belediyemizle birlikte el birliğiyle ileriye taşıdık. Beylikdüzülü komşularımızın katkıları, hayır duaları ve desteğiyle geleceğe güçlü adımlar attık. Ezeli ve ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün çizgisinden milim sapmadan, vizyon ve icraatı, akıl ve çalışkanlığı, vicdan ve çözüm odaklı yönetim anlayışını birleştirdik. Başta çocuklarımız olmak üzere, Beylikdüzü’müzde yaşayan bütün komşularımızı kucaklayan projelerimizle Türkiye’ye örnek olduk. Şimdi Beylikdüzü için bir kez daha komşularımızın teveccühü ve partimizin takdiriyle göreve bir dönem daha talibim. Biz kazanacağız. Beylikdüzü kazanacak. İstanbul kazanacak. Türkiye kazanacak. Tam Yol İleri Beylikdüzü” şeklinde konuştu.