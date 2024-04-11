Beylikdüzü'nde bayram namazını fırsat bilen hırsızlar kamerada: Bisiklet ve akülü araba çaldılar

Beylikdüzü’nde bayram namazını fırsat bilen hırsızlar, bir dükkandan iş yeri sahibinin çocuklarına ait bisikletleri, scooterları ve akülü arabayı çaldı. Plakasız bir minibüsle dükkanın önüne gelen 2 hırsızın o anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah 07.20 sularında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Olimpiyat Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, dükkan sahibi Nuri Ercan’ın bayram namazına gitmesini fırsat bilen hırsızlar, plakasız bir minibüsle yanaştıkları dükkanın kilidini kırarak içeri girdi. Dükkan sahibinin çocuklarının iş yerinde bulunan bisikletlerini, scooterlarını ve akülü arabasını minibüse taşıyıp çalan 2 hırsız, çevredeki bir vatandaşın kendilerini fark etmesi üzerine hızla dükkandan kaçtılar. Yaşanan hırsızlık anları ise, dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, siyah plakasız bir minibüsle dükkanın önüne gelen hırsızların, kapıyı zorlayarak açtıkları, ardından da bisikletleri ve akülü arabayı çaldıkları görülüyor. Dükkan sahibinin çocukları bisikletlerinin bulunup geri getirilmesini isterken, Nuri Ercan’ın ise hırsızlıkla ilgili şikayetçi olacağı öğrenildi.

“Sabah namazdan geldiğimizde dükkanın kapısının açık olduğunu gördüm”

Hırsızlıkla ilgili konuşan dükkan sahibi Nuri Ercan, “Sabah bayram namazına gitmiştik biraderle. Sabah namazdan geldiğimizde dükkanın kapısının açık olduğunu gördüm ve biradere sordum. O da ben açmadım dedi. Dükkana girmeye çalışırken kapı kilidinin kırıldığını gördüm. İçeride çocukların bisikletleri vardı. Bisikletleri, scooterları, akülü arabayı alıp götürmüşler. Daha sonra kamera kayıtlarını seyrettiğimizde plakasız bir minibüs geliyor. Kapıyı kırarak içeriye giriyorlar. İçeriden bisikletleri taşıyıp arabaya yükleyip, karşı taraftan bağıran bir kişinin sayesinde kaçıp gidiyorlar. Yoksa içeride daha bir sürü şey vardı onları da alıp götürebilirlerdi” dedi.