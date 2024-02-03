Beylikdüzü'nde motosikletli şahıslar taş atıp aracın camını kırdı

Beylikdüzü'nde cadde üzerinde motosikletle ilerleyen 2 şahıs, bir fabrikanın bahçesindeki aracın camını sebebiz şekilde taşla kırıp kaçtı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Beylikdüzü'nde motosikletli şahıslar taş atıp aracın camını kırdı
Editör
EditörEditör
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Beylikdüzü’nde cadde üzerinde motosikletle ilerleyen 2 şahıs, bir fabrikanın bahçesindeki aracın camını sebebiz şekilde taşla kırıp kaçtı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün Adnan Kahveci Mahallesi Davutpaşa Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, motosikletle cadde üzerinde seyreden 2 şahıs, ellerindeki taşı fabrikaya doğru fırlattı. Şahısların attığı taş fabrika bahçesindeki aracın ön camına denk geldi. Camdan hasar oluşurken şahıslar ise kaçtı. Olayla ilgili polise şikayetçi olunmadığı öğrenilirken, şahısların taşı neden attığı ise bilinmiyor.

MDK
MDK
MDK
MDK