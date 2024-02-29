Beylikdüzü'nde sis etkili oldu

İstanbul'da Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de de etkisini gösteren sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi azalırken trafikte aksamalara neden oldu.

Beylikdüzü'nde sis etkili oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

İstanbul’da Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de de etkisini gösteren sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi azalırken trafikte aksamalara neden oldu.

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan sis Beylikdüzü’nde de etkisini gösterdi. Sabah saatlerine kadar etkili olan sis nedeniyle yer yer görüş mesafesinin azalması nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

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