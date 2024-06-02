Beyoğlu'nda '2. Kadın Yüzler Festivali' başladı

Beyoğlu’nda 2. Kadın Yüzler Festivali düzenlenen açılış töreni ile başladı. 14 Haziran’a kadar devam edecek olan festival kapsamında tiyatro oyunları, sergiler ve söyleşiler sanatseverlerle buluşacak.

Beyoğlu Asmalı Sahne’de bu yıl ikincisi düzenlenen Kadın Yüzler Festivali başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirilen festivalin açılış törenine Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve sanatseverler katıldı. Monologlar Müzesi oyununun izleyiciyle buluştuğu açılış töreninde Ceren Baykal’ın ‘Ötekiler’ Resim Sergisi de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Tiyatro oyunlarının yanı sıra resim sergisi ve söyleşilerin gerçekleştirileceği festival 14 Haziran’a kadar devam edecek.

“Beyoğlu’nu hep birlikte daha güzel günlere taşımak istiyoruz”

2. Kadın Yüzler Festivali açılış töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, “Cumhuriyet’in 2. yüzyılında kadınlar toplumun her alanında daha görünür olmayı hedeflediği gibi sanatta da daha görünür olmayı amaçlamaktalar. Bu amaç bir gelenek haline geldi. Bu amaç gün geçtikçe daha da ileri gitti ve bir maya haline geldi. Değerli dostlar, inşallah Beyoğlu’nu hep birlikte daha güzel günlere taşımak istiyoruz. Beyoğlu halkı bize bunun için yetki verdi. Beyoğlu halkı sorunları çözülsün diye yetki verdi. Beyoğlu halkının bir kısmı, Beyoğlu’nun yaşayanları ‘biz İstiklal Caddesi’ne kültürü sanatı geri istiyoruz’ dedi. 1 buçuk milyon İstanbullu bu nedenle gönül bağı kurdu bizimle ve bu talepler bizim için çok kıymetliydi. Ve bir de tabi Beyoğlu’nun yaşayanları vardı. Kasımpaşa’dan Sütlüce’ye kadar olan yine Cihangir bölgemizde, onların da gündelik yaşamda 30 yıldır artarak devam eden sorunları vardı. Neydi bunlar? Otoparktır, dönüşümdür dolayısıyla seçim sürecinde biz Beyoğlu’nun iki yakasını bir araya getireceğiz dedik. Beyoğlu’nu kullanan 1 buçuk milyon İstanbullunun talepleri de bizim için çok kıymetli. Bugün burada olduğu gibi Beyoğlu’nda 218 bin komşumun da talepleri çok kıymetli. İkisine de çözüm üretecek bir yönetim olarak inşallah önümüzdeki 5 yıl geri gidiş Beyoğlu’nun kaderi değil. Beyoğlu’nun bu geri gidişine hep beraber tersine çevirmek için sanatın desteğine ihtiyacımız var, sanatçının desteğine ihtiyacımız var. Ama asıl olan da ben 3 kız babasıyım kadınların desteğine ihtiyacımız var diyorum ve tekrar hepinizin emeklerine sağlık diyorum, teşekkür ediyorum” dedi.