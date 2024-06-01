Beyza ve Esat Görkemli Bir Düğün Töreni ile Dünyaevine Girdi

Silivri'nin Gözde Mekanında Görkemli Düğün

Dün akşam, Beyza ve Esat Dal çiftinin düğünü Silivri'deki Mega Saray Düğün Salonu'nda büyük bir coşkuyla kutlandı. Özdemir ve Dal ailelerinin bu mutlu gününde, davetliler salonu tamamen doldurdu. E-5 Karayolu üzeri Gökküşağı Market üstünde yer alan düğün salonunda düzenlenen etkinlikte, konuklar geç saatlere kadar doyasıya eğlendi.

Özel Anlar ve Unutulmaz Hatıralar

Düğün töreni boyunca, çiftin aileleri ve arkadaşları, duygusal ve neşeli anları birlikte yaşadı. Beyza ve Esat Dal çiftinin düğünü, zarif dekorasyonları, lezzetli ikramları ve müzik dolu anlarıyla unutulmaz bir geceye dönüştü. Davetliler, geç saatlere kadar eğlenerek bu özel günü kutladılar.

Kına Gecesi de Büyük Beğeni Topladı

29 Mayıs 2024 Çarşamba günü ise Beyza ve Esat'ın kına gecesi aynı salonda yapılmıştı. Kına gecesi de büyük ilgi görmüş ve misafirler tarafından keyifle geçirilmişti. Her iki etkinlik de davetliler tarafından büyük beğeni topladı.

Beyza ve Esat Dal çiftine bir ömür boyu mutluluklar dileriz.